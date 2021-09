La Plataforma d'Afectades per les Hipoteques i els Desnonaments (PAHC) Bages ha celebrat aquest matí que Aigües de Manresa no hagi tallat l'aigua a l'immoble ocupat des de fa cinc anys al número 1-3 del carrer Major, al barri del Poble Nou, a tocar del carrer de Barcelona, on s'han concentrat a primera hora per impedir-ho. Els concentrats que encara hi havien passades les 10 del matí han explicat que l'empresa municipal hi ha arribat quan encara no eren 2/4 de 9 i que els han informat que tallarien l'aigua a les 9 del matí, però que, finalment, no ho ha fet. Sí que ha tallat el servei dels immobles 23 i 25 del mateix carrer, que estan deshabitats i tapiats.

La PAHC demana un comptador social al bloc ocupat, de manera que les persones que hi viuen puguin tenir aigua pagant un preu social. Actualment, hi viuen deu persones.

23 casos a la primera assemblea

D'altra banda, en la primera assemblea de la temporada, celebrada diumenge, la PAHC han informat que es va posar damunt la taula el cas de 23 famílies en perill de desnonament. Fonts de la plataforma remarcaven avui que "és important tenir en compte l'onada de desnonaments que ve. Les assemblees hem començat el curs amb moltíssima gent, no només de Manresa sinó de tota la comarca. N'està venint de Sant Joan de Vilatorrada, de Sant Vicenç de Castellet, de Castellnou... I molta gent pel tema d'impagament de lloguers i afectats pel tema del covid". Han afegit que "estem en contacte amb l'Ajuntament per intentar que en el tema de l'aigua ens posin comptadors i arribar a alguna mena de solució".