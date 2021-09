Maria Páez Closa.Pubilla de Manresa 2021-2022

«Fora de la cultura popular no es valora tant el pubillatge»

Maria Páez té 18 anys i aquest curs començarà a fer el grau d’Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per a ella el pubillatge és una manera de seguir la tradició representant Manresa arreu de Catalunya. Explica que li agradaria poder fer més actes que els que han pogut fer els seus predecessors per culpa de la pandèmia. Diu que ser pubilla és una manera de mostrar els costums i el territori de Manresa als altres, i alhora poder conèixer també les tradicions i la terra d’altres pobles i ciutats.

«Per a mi és un orgull, feia molt que volia ser pubilla», diu Páez. I afegeix que «quan van dir el meu nom em vaig sorprendre i em vaig emocionar molt». Alhora, destaca que quan va fer l’examen per presentar-se a pubilla estava molt nerviosa, «em pensava que ho havia fet malament i que no m’escollirien».

«Espero fer-ho correctament i, si pogués arribar a ser pubilla de la Catalunya Central o de Catalunya, seria una gran satisfacció». Comenta que és des dels 4 anys al Casal Cultural Dansaires Manresans i que des de petita li feia il·lusió ser partícip d’aquesta tradició.

Segona dama el 2017 i 2018

Tot i que ha estat la primera vegada que es presentava a pubilla de Manresa, ja va tenir una primera experiència en el pubillatge perquè va ser segona dama els anys 2017 i 2018. «Ser segona dama em va servir per confirmar que m’agradava molt aquest món». També assegura que, quan el Grup Sardanista Dintre el Bosc, al qual pertany, li va proposar presentar-s’hi, no ho va dubtar. Respecte a l’hereu i a la pubilla anteriors, destaca que «des del primer moment ens ho van posar molt fàcil, van parlar amb nosaltres i ens van ajudar amb els dubtes, els estic molt agraïda». Comenta, però, que li va saber greu que haguessin de marxar perquè «estaven deixant una experiència en la qual s’ho han passat molt bé». «Penso que les persones que estem al món de la cultura popular sí que valorem el pubillatge, però des de fora no tant». Pensa que aquesta tradició s’hauria de donar a conèixer més a la societat, i li agradaria que els actes que fan es retransmetessin per la ràdio o la televisió. La nova pubilla de Manresa creu que hi ha costums i tradicions catalanes com les sardanes, els geganters i el pubillatge, que no estan prou valorades.

Guillem Muñoz Roca. Hereu de Manresa 2021-2022

«Vull mostrar Manresa i la seva cultura arreu de Catalunya»

Guillem Muñoz té 18 anys i començarà a fer el primer curs del grau d’Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat Autònoma de Barcelona. Muñoz explica que el pubillatge el fa sentir realitzat perquè «formes part d’aquesta tasca tan important que és la de representar la teva ciutat davant de la resta de municipis de Catalunya». A més a més, destaca que és una manera de conèixer més a fons la història i les tradicions dels pobles i de les ciutats del país, i la seva gent. Muñoz assegura que, durant el temps que sigui hereu, «vull mostrar Manresa i la seva cultura arreu de Catalunya». Aquesta ha estat la primera vegada que s’ha presentat per ser hereu de Manresa. «Em fa sentir amb força i m’emociona haver tingut aquesta oportunitat», posa en relleu el manresà.

Muñoz considera que «el pubillatge és molt important per preservar la nostra història i la nostra cultura. Crec que puc donar molt bona imatge de Manresa davant tothom». I afegeix que «és una posició en la qual tinc un gran honor i, alhora, serà una experiència única i crec que ho haig de viure d’aquesta manera». Explica que, quan tenia 10 anys, es va plantejar el fet de ser hereu, i de poder representar la ciutat i formar part de la Festa Major de Manresa.

No ho va dubtar

Assenyala que no s’esperava ser escollit pubill del Grup Sardanista Dintre el Bosc, del qual forma part, i que, quan se li va presentar l’oportunitat de presentar-se a hereu de Manresa, juntament amb la Maria, no ho va dubtar. «Per a ella sí que era un somni de tota la vida i m’ha contagiat les seves ganes de formar part del pubillatge», destaca. Afirma que està segur que tant ella com ell seran uns bons representants de la ciutat.

A banda del fet de poder representar la seva ciutat, explica que «volia ser hereu per tenir l’oportunitat de conèixer altres municipis». Igual que la seva companya de pubillatge en aquest any que ara comença, creu que és un món que no està prou valorat a la societat. Pensa que, especialment la gent jove, no mostra gaire interès per les tradicions de la seva terra. «És veritat que per a la gent gran té molta més importància», admet.