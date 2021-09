Representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i la secció sindical de la CGT al servei de recollida i neteja viària de Manresa (FCC) s'han reunit per compartir opinions i debatre sobre les mancances del servei, així com per parlar de les inquietuds que generen els canvis que s'aplicaran amb el nou sistema de recollida de residus que s'aplicarà al nou plec de condicions que ha de sortir a concurs públic.

La secció sindical de la CGT explica que ha aportat a la trobada informació de dades reals avalades per l'experiència de trobar-se a primera línia davant la problemàtica de la neteja de la ciutat, així com solucions en forma de reivindicacions ja històriques com poden ser el restabliment de tots els serveis retallats ara fa 10 anys.

Recorda que el servei de recollida de mobles i trastos vells va ser retallat (el 2011) eliminant un camió i que, malgrat que les tones recollides han pujat un 60% als darrers 5 anys, encara no s'ha restablert. Un altre cas similar explica que va ser l'eliminació total de la brigada de desbrossament i els tres camions cisterna que feien la neteja amb aigua diària dels carrers de la ciutat, servei que considerem imprescindible per mantenir la salubritat dels nostres carrers.

La finalitat de la trobada "no és altre que la de cercar solucions als problemes que pateix la ciutat pel que fa a la neteja viària. Es vol treballar per crear una taula i front comú on càpiguen totes les associacions de veïnes de la ciutat amb la finalitat de fer valer la nostra opinió davant les polítiques municipals relacionades amb el tema de la neteja i la recollida viària de Manresa".

La CGT no descarta proposar a les associacions de comerciants afegir-se a la taula, atès que es tracta d'un col·lectiu força important per la quantitat de residus que genera la seva activitat.