Nascut el 30 d’agost del 1931, Domènec Cucurella Comellas va deixar l’enginyeria industrial que estudiava a Terrassa i va ingressar a la Companyia de Jesús l’octubre del 1950, al noviciat de Veruela, a la província de Saragossa, on va estudiar Lletres. Del 1954 al 1957 va estudiar Humanitats i Filosofia al seminari de Sant Cugat.

Va marxar a Paraguai com a missioner i el 1960 va tornar per estudiar Teologia al seminari de Granada, on va ser ordenat sacerdot el 1963. Al cap d’un any, després de perfeccionar uns mesos l’anglès a Anglaterra, va tornar al Paraguai per establir-s’hi. Va exercir de professor a Asunción i a Posadas, on va ser capellà. Va treballar per ajudar els habitants dels barris més pobres i, a Posadas, va col·laborar amb la presó.

La seva filla Andrea recordava ahir que «els jesuïtes eren molt oberts de ment i ell era molt progressista. Feia servir llibres considerats subversius i el seu ensenyament religiós estava basat en una bíblia que tinc a casa que és de la gent del poble». A Paraguai, «durant els anys que va fer de professor, van començar a desaparèixer alumnes seus que lluitaven pels drets humans». Com que ell també era incòmode per al règim, un amic militar que tenia el va alertar que marxés perquè estava a la llista negra. Aquest fet, juntament amb què hi havia hagut canvis al bisbat que havien provocat moltes tensions, van fer que prengués la decisió de deixar els jesuïtes i començar de nou.

Ho va fer a Buenos Aires (Argentina), on va formar una família, va tenir dues filles i va treballar al diari Clarín de redactor i corrector fins que una altra vegada el van alertar que havia de fugir per evitar la mort. «Ens va treure del país sense el permís de la mare [amb qui havia trencat la relació]. Vam fugir per Brasil, Canàries i Barcelona», recordava ahir la seva filla.

A Manresa, va començar una nova vida, altre cop, dedicant-se a la docència a l’institut Lacetània, on es va jubilar als 70 anys.