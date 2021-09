La plaça Catalunya va rebre ahir a la tarda la visita del diputat de Vox Ignacio Garriga que, envoltat de molta seguretat, va conversar amb algun ciutadà que s’hi va acostar per parlar-hi, entre els quals n’hi ha que no van voler que els fotografiessin amb ell. Abans, va atendre els mitjans convocats.

Entre altres, va dir que «ja n’hi ha prou que, per exemple, en aquesta plaça, a certes hores de la tarda, no s’hi pugui sortir per por a ser assaltat, a ser atracat i a ser apunyalat». La resta de la intervenció es va centrar en l’acostumat discurs d’atac contra la immigració il·legal, contra el catalanisme i contra les esquerres.