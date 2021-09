L’Ajuntament obre avui un segon període per presentar sol·licituds per a les llars d’infants públiques de Manresa. Les famílies que no van presentar sol·licitud dins el termini habitual i vulguin optar per l’escolarització dels seus infants, podran sol·licitar plaça. Aquesta sol·licitud passarà a formar part d’una segona llista d’espera que quedarà oberta fins a principis d’abril de l’any vinent. Es pot realitzar la sol·licitud per als infants nascuts entre l’1 de gener de 2019 i l’11 de juny de 2021, i es pot fer de manera telemàtica, a través de la web de l’Ajuntament, o presencial, concertant cita al 93 875 24 85 fins el proper dia 10.