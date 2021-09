La Unitat de Rehabilitació Cardíaca de la Fundació Althaia de Manresaha superat, recentment, la xifra de 1.000 pacients atesos. El programa s’adreça a pacients amb patologies cardíaques amb l’objectiu de disminuir el risc d’un nou episodi cardíac, promoure que segueixin un estil de vida saludable i millorar la seva capacitat funcional a través de la prevenció dels factors de risc cardiovasculars, la pràctica d’exercici físic i l’adherència al tractament mèdic. Aquest estiu, el programa ha rebut una beca del Departament de Salut del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) que permetrà avaluar científicament l’eficàcia de l’assessorament en el manteniment de l’exercici físic al pacient amb cardiopatia isquèmica.

Aquest programa es realitza des de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca d’Althaia, que integren professionals vinculats als serveis de Cardiologia i Rehabilitació, i contribueix a la recuperació funcional i millor control de pacients diagnosticats d’una afecció al cor, com pot ser un infart de miocardi, una insuficiència cardíaca, després d’una intervenció quirúrgica al cor o pacients amb dany cardíac a causa del tractament contra el càncer.

Un equip multidisciplinari, format per cardiòlegs, infermeres de cardiologia, un fisioterapeuta, un psicòleg, un nutricionista, un metge rehabilitador i un uròleg, vetlla perquè aquests pacients tinguin els coneixements suficients per aconseguir tenir un autocontrol de la malaltia i, d’aquesta manera, evitar el risc de possibles recaigudes. Els professionals sanitaris en fan un seguiment i donen informació al pacient sobre com controlar factors de risc cardiovasculars com pot ser la hipertensió arterial, la diabetis, l’obesitat, el sedentarisme, el tabac, el colesterol, etcètera. Com que el pacient cardíac és un pacient crònic, es pretén que s’apoderi perquè tingui cura de la seva salut i conegui aquells exercicis físics que pot realitzar per aconseguir una millor qualitat de vida, i d’aquesta manera, disminuir les visites a urgències i l’ingrés a l’hospital.

Un programa consolidat

Els programes de rehabilitació cardíaca es componen generalment de tres fases: la Fase I (hospitalària) que va de l’ingrés fins a l’alta hospitalària; la Fase II (ambulatòria) que comprèn des de l’alta hospitalària fins a la reincorporació social activa (entre 3 i 6 mesos); i la Fase III, que correspon a un manteniment continuat al llarg de la vida.

El Programa de Rehabilitació Cardíaca d’Althaia es va iniciar l’any 2007 atenent als pacients ingressats al Servei de Cardiologia (Fase I) i, el 2009, arran d’un assaig clínic de la fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació i Medicina Física d’Althaia, la Dra. Núria Santaulària, va quedar instaurada la Fase II dirigida a pacients ambulatoris. A mesura que la recerca ha avançat, s’han anat implementant a nivell assistencial els resultats obtinguts. Actualment, s’està duent a terme un estudi que avalua la Fase III del programa.

El 2007 es va iniciar la rehabilitació dels pacients amb cardiopatia des dels serveis de Cardiologia i de Rehabilitació d’Althaia per tal de començar la prevenció secundària i la rehabilitació cardíaca en el moment agut de la patologia. En aquell moment, l’actuació se centrava, sobretot, en educar els pacients hospitalitzats sobre la malaltia, el control dels factors de risc cardiovasculars i la importància de dur a terme exercici físic. Els bons resultats obtinguts en aquesta primera fase van permetre que aquest procediment quedés instaurat com a actuació a realitzar durant l’hospitalització del pacient.

El 2009 es va dur a terme la segona fase del Programa de Rehabilitació Cardíaca d’Althaia, la fase ambulatòria. En aquest cas, el procés comença en el moment en què el pacient rep l’alta hospitalària. A partir d’aquell moment, es realitza un seguiment continuat per part d’infermeria amb una durada aproximada entre 3 i 6 mesos, i s’ofereix al pacient la possibilitat d’assistir, durant 10 setmanes, a sessions d’exercici físic a l’hospital supervisades per professionals de fisioteràpia. Des del 2009 fins a l’actualitat, en aquesta fase del programa s’han atès a 1.020 persones.

La tercera fase del Programa de Rehabilitació Cardíaca d’Althaia es va iniciar el 2019 i s’està duent a terme amb la implicació dels centres d’atenció primària d’Althaia i de l’Institut Català de la Salut del Bages i del Moianès. L’objectiu principal de l’estudi és valorar l'eficàcia de l’assessorament al pacient amb cardiopatia isquèmica per tal que continuï amb una activitat física regular una vegada hagi finalitzat el programa d'exercici físic supervisat i, d’aquesta manera, mantingui a llarg termini els hàbits cardiosaludables i la condició física assolida en les fases prèvies per tal de prevenir futurs episodis cardiovasculars.

Per fer-ho s’està realitzant un assaig clínic per comprovar el temps d’exercici físic que realitzen els pacients, el control dels factors risc cardiovascular que presenten i l’adherència al tractament mèdic i valorar si una intervenció sanitària més regular resulta més efectiva per a la salut dels participants. El maig del 2021 es va finalitzar la inclusió dels pacients i en l’actualitat s’està realitzant el seu seguiment.

L’estudi ha comptat amb un ajut a la investigació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Nou impuls al programa i a la seva investigació

Aquest juliol, el programa ha rebut un nou impuls gràcies a la beca que ha atorgat el Departament de Salut a la investigadora Núria Santaulària per l’estudi "Assaig clínic sobre l’eficàcia de l’assessorament en el manteniment de l’exercici físic al pacient amb cardiopatia isquèmica en la fase III del Programa de Rehabilitació Cardíaca”. La beca s’emmarca en la tercera convocatòria del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) per al període 2021-2024.

L’ajut permetrà seguir avaluant els resultats fins ara obtinguts en la fase III de l’estudi i valorar l’estat de salut i l’evolució dels pacients cardiòpates. A més, l’objectiu és dissenyar un programa de rehabilitació cardíaca virtual que permeti realitzar l’exercici físic a distància, seguint les indicacions dels professionals implicats. Això facilitarà l’estudi de diferents estratègies tecnològiques disponibles en l’actualitat i buscar la millor opció per al nostre territori, permetent donar més i millor cobertura als pacients seleccionats.