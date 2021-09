Convertir el carrer d’Àngel Guimerà en una illa de vianants sense trànsit és una assignatura pendent de l’Ajuntament de Manresa que, finalment, ha decidit tirar endavant. Com és sabut, hi ha dues opcions damunt la taula: una illa de vianants sense bus i una illa de vianants per on continuï passant el bus. Avui n'ha concretat les línies mestre.

Durant tot aquest mes, a partir del dimecres dia 15, es faran sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar les dues opcions (aquest migdia ja s’han explicat als botiguers del vial, a la tarda serà el torn dels veïns i dilluns el del Consell Municipal de Mobilitat). També a partir del dia 15 hi haurà informació sobre el projecte i una enquesta en aquesta web. S'hi podran respondre una vintena de preguntes lligades a les dues opcions que no seran vinculants però que sí que seran orientatives de les preferències dels manresans i que, per tant, tindrà en compte el consistori a l'hora de decidir, igual que les sessions informatives.

El 2022 la intenció és fer els projectes executius i el 2023 executar les obres.

Aquesta tarda, Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa; David Aaron López Martí, regidor d’Urbanisme i Mobilitat; Núria Masgrau Fontanet, regidora d’Indústria, Comerç i Activitats; i de Barris, Acció Comunitària i Civisme; i Montserrat Clotet Masana, regidora de Recursos Humans i Govern Obert, han fet la presentació del procés de transformació del vial en roda de premsa a la sala d’actes del Casino. La feina que s’inicia ara ja havia de quedar enllestida l’any passat. L’equip de govern ha atribuït el retard a "l'alta complexitat del projecte", com ho ha definit l'alcalde Aloy, que ha admès que es va tard i ha recordat que és un "compromís electoral que ja recollia el pacte de govern i el Pla d'Actuació Municipal".

Abans d'entrar en matèria, el regidor de Mobilitat ha repassat algunes de les actuacions que s'han fet fins ara al vial amb l'objectiu de pacificar-lo. Ha recordat que es van treure una vintena de places de zona blava que han ajudat a reduir els 3.400 vehicles al dia que hi havien arribat a passar.

4.406 usuaris del bus al dia

En els dos models que s’han explicat, la illa de vianants començarà a partir del carrer de Canyelles, on hi ha la botiga de flors La Magnòlia. Com a dada, han aportat que al carrer d'Àngel Guimerà hi ha 484 veïns, 88 establiments comercials i 60 activitats econòmiques. També, que hi fan parada 4.406 usuaris del bus al dia, que hi passen les tres línies del bus urbà més importants de la ciutat (L1-Balconada, L2-La Parada i L3-Mion) i que hi ha la mitjana d’un bus cada 10 minuts que, en hora punta, poden ser deu els dies feiners, 8 els dissabtes i un els festius.

Model A, amb bus

El model A inclou fer el carrer d'Àngel Guimerà de plataforma única, millorar-hi la vegetació i el mobiliari urbà i mantenir-hi el pas de les Línies 1, 2 i 3 del bus urbà. Amb canvis. Es crea una parada del bus a tocar de Crist Rei (on hi ha l’estàtua del rei Pere III) i es manté l’actual a Guimerà però de manera que els autobusos no hi facin les llargues aturades d’ara que tantes queixes han generat per part dels comerços propers pel soroll que generen i, abans de tenir busos híbrids, pel fum que havien de suportar. Només s’hi aturaran per deixar i per recollir la gent. No s’ha concretat si la parada estarà exactament al mateix lloc o si es mourà una mica.

Tant en aquest model com en l’altre (sense busos), només tindran autorització per passar amb vehicle pel cèntric carrer manresà els veïns del vial, els vehicles que facin càrrega i descàrrega, els de les persones amb mobilitat reduïda, els taxis (dels quals es traslladarà la parada; hi ha dues alternatives molt a prop d'on la fan ara, han avançat) i els vehicles d’emergències.

Model B, sense bus

El model B és el que elimina els busos del Guimerà, de manera que es crea per a ells un circuit alternatiu. Passaran pel carril dret de baixada pel Passeig de Pere III (ara circulen per l’esquerre) i pujaran Guimerà amunt (també hi haurà una parada de bus a Crist Rei). Al costat de la plaça de Lluís Companys (més amunt de la Parcir) se’ls permetrà fer el gir a la dreta per continuar pel carrer del Bruc i, a l’alçada del Saclosa, girar cap a l’esquerra (es canvia el sentit de circulació del tram del Saclosa entre el Pompeu Fabra i el Bruc) i seguir pel carrer de Pompeu Fabra, que també es canvia de sentit i on hi haurà una nova parada de bus. A partir de la sortida per la carretera de Cardona, la Línia 1 anirà en direcció cap a la carretera de Vic i les Línies 2 i 3, cap a la carretera de Cardona, com ja fan ara.

Tant en un model com en l’altre no es descarta crear una nova parada de bus a la Muralla (can Jorba).

El model A suposarà perdre una desena de places de zona blava i el model B, perdre’n una vintena i allargar el trajecte del bus uns cinc minuts. Alhora, aquest darrer model, segons ha especificat el regidor López, també implicarà encarir l’execució del projecte entre un 5 i un 10%, atès que tindrà més repercussions en la mobilitat de l’entorn, que encara no s’han explicat.

Informació i participació

Les persones que vulguin assistir a les sessions informatives ho podran fer els dies 15, 16, 20, 21 i 22 de setembre. N’hi ha una de general a la sala petita del Kursaal el dia 15 a les 7 de la tarda (cal reservar l'entrada al Kursaal) i la resta es faran als diferents consells de districte (vegeu fragment del cartell adjunt). Per informar-se i apuntar-se es podrà fer en aquesta adreça a partir del dia 15.