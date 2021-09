Sis places del Centre Històric i un objectiu en comú: jugar. És el que ofereix fins demà la 19a Setmana de Jocs al Carrer, que aquests dies, sobretot, agafa embranzida cap al vespre, quan han passat la calor. No hi ha límit d’edat. Només un requisit: passar-s’ho bé.

«Participar en la Setmana de Jocs al Carrer ens dóna a conèixer com a entitat», explica Bernat Ferrer, que forma part de La Crica, entitat que enguany hi participa per primera vegada oferint activitats a la plaça d’Europa. En aquest espai, dimarts, a les 7 de la tarda, una vintena de nens van gaudir de jocs d’equilibris a sobre de cordes i de fustes. També, damunt d’una pilota. Sempre ajudats pels monitors.

A la part dels malabars hi havia nens jugant amb plats xinesos, diàbolos, pals del diable, pilotes de malabars i bitlles. En alguns moments la gent havia de fer cua per entrar a causa de la limitació de l’aforament per la covid. «Fer equilibris damunt la pilota és el que més els agrada, però, en general, tot els crida força l’atenció», assegurava Ferrer. Maria Ribera, que hi havia anat amb la filla, destacava positivament la distància de seguretat que hi ha entre els diferents jocs i que hi hagi monitors ajudant els petits. Per part seva, Roger Duran, que també hi acompanyava la seva filla, feia notar que «els malabars estan bé perquè veuen jocs d’abans».

L’altra novetat és el bàdminton, a la plaça del Mercat (on hi ha el Puigmercadal). Aquesta activitat és a càrrec del Club Bàdminton Bages, que es va fundar fa quatre anys. A quarts de 8 hi havia sis persones jugant-hi. Octavi Luna, president del club, celebrava l’oportunitat de promocionar-se que els ha ofert el CAE, organitzador de la Setmana Jocs al Carrer. «Dilluns, 35 persones van venir a jugar a bàdminton a la plaça, i avui [dimarts per al lector], a primera hora, ja n’han passat 30», destacava. Mentre els seus menuts jugaven, alguns pares i mares ho aprofitaven per fer un beure al bar del Puigmercadal.

A la mateixa hora, a la Plana de l’Om s’hi van aplegar prop d’una trentena de persones per jugar a jocs de taula convencionals com cartes, el joc de l’oca, a parxís, i als escacs. Jessica Parés, una de les monitores que hi ha repartint els jocs, comentava que també expliquen com s’hi juga a la gent que no en sap, i s’asseguren que les persones estiguin assegudes a la taula i no voltin dins l’espai. Deia que els escacs és el joc més sol·licitat. Lluís Calvet, que hi era amb la seva filla, deia que «aquests jocs clàssics per als nens petits són una mica difícils, però van bé per introduir-los en el món dels jocs».

A la plaça Major, on hi ha jocs per als més petits de dia i a la nit també hi ha jocs per als grans, Aina Casals, una de les monitores, posava en relleu amb satisfacció que l’espai s’omple cada dia.