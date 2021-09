Manresa va donar ahir a la tarda el tret de sortida del nou curs escolar 2021-2022, que arrenca la setmana vinent a tots els centres de la ciutat. L’acte d’inici de curs es va celebrar a l’auditori del Conservatori de Música i va servir per donar benvinguda a les 11 noves direccions que s’incorporen aquest curs als centres educatius manresans i per informar de totes les activitats previstes en l’àmbit d’educació vinculades al projecte Manresa 2022, que es commemora l’any vinent.

Hi van assistir l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat; i el regidor de Turisme i Promoció de la Ciutat, Joan Calmet Piqué i la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix López.

El programa Àgora 2022, que pretén fomentar dinàmiques de reflexió-col·laboració-acció per introduir elements de transformació i millora en els centres educatius de la ciutat, va ser presentat per Sílvia Mas Sañé, vicerectora del Campus UManresa de la UVic-UCC a les direccions dels centres.

Entre les activitats previstes per al curs s’inclouen les propostes d'itineraris que permetran a l’alumnat fer recorreguts per la ciutat per conèixer el llegat d’Ignasi de Loiola. Entre els recorreguts destaquen (la Manresa d’Ignasi de Loiola, Manresa ignasiana i barroca; i l’Itinerari ignasià).

Entre les activitats vinculades a Ignasi de Loiola a l’escola s’inclouen les activitats teatralitzades L’home que vestia de sac: Ignasi de Loiola va a l’Escola i Ciutat d’Acollida: Manresa i Ignasi de Loiola. Aquestes propostes s’adrecen als més petits.

Un altre de les propostes del curs serà Joc de rol Manresa 1622. Engalanem la ciutat barroca, una activitat participativa i dinàmica que es farà al Museu Comarcal de Manresa, amb l’objectiu de familiaritzar els joves amb els fets històrics al voltant de Sant Ignasi i, alhora, valorar el treball en equip i la cooperació.

També hi haurà activitats al Centre Flors Sirera. Amb el nom Canviant la realitat: Personatges de pau, l’alumnat de de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat podran fer unes sessions orientades a conèixer personatges rellevants de la història que, moguts per idees pacífiques, han transformat el seu entorn personal, social i comunitari.

Les propostes es complementen amb activitats de la secció d’Ensenyament com el Menú del Pelegrí, que fomenta els hàbits alimentaris saludables a partir de la figura d’Ignasi de Loiola i la cuina de l’època; Lotus Blanc i Lotus Blau, iniciatives per acostar a infants i joves a l’experiència espiritual d’Ignasi de Loiola i millorar la gestió emocional dels joves; i el premi TDR Manresa2022 Transforma, un premi que s’adjudicarà a un treball de recerca de batxillerat que tracti una temàtica relacionada amb Manresa 2022.

Benvinguda al nou professorat de primària i secundària

A primera hora de la tarda i de forma prèvia a l’acte al Conservatori de Música, l’Ajuntament, representat pels regidors Josep Gili i Joan Calmet, va fer un acte de rebuda a una representació del professorat de primària i secundària que s’estrena aquest any a la ciutat. L’acte de benvinguda es va celebrar a l’Espai Manresa 1522. A continuació, el professorat va fer un recorregut guiat pel modernisme fins a la Seu i després de visitar la Basílica, van fer un tastet de l’activitat de “Manresa Endins” al Parc de la Seu i un joc de rol al carrer del Balç.

Valoració positiva

Des de la regidoria d’Ensenyament s’ha valorat de forma molt positiva aquests dos actes i s’estudiarà donar continuïtat l’any vinent a aquestes iniciatives. L’activitat de benvinguda al nou professorat va comptar amb la participació d’una desena d’assistents. L’acte institucional amb directors i directores va comptar amb la participació de 28 centres de diferents nivells educatius. Pel que fa als docents, aquests van valorar també l’encert i la utilitat de la jornada, per una banda es va presentar un recull de recursos educatius de la ciutat així com la proposta educativa de Manresa 2022 per al proper curs i que es podrà consultar a través d'aquesta web.