Després de l'aturada del mes d'agost, el jovent de Manresa torna a tenir l’oportunitat de participar en el projecte Basket Beat a la plaça Major de Manresa. A partir de dimecres vinent, de 18:00 a 19:30 h, es reprendrà aquesta iniciativa que forma part de l’eix Joventut del programa de commemoració de Manresa 2022 i està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’associació Basket Beat.

En la primera fase de la iniciativa, que va arrencar el passat mes de març, es van realitzar 79 tallers en diverses entitats i grups de la ciutat, concretament 48 grups diferents amb la voluntat que joves de diferents procedències, estils de vida transformessin la mirada que tenen uns dels altres. Un espai de trobada, de coneixença, de crear comunitat, que fins ara ja suma prop de 500 participants.

Aquestes sessions obertes a tothom formen part de la segona fase de projecte "Bots pel canvi Manresa 2022”, que té per objectiu formar grups mixtos i diversos amb nous participants i amb persones que ja han pres part en la primera fase del projecte, dirigida a diverses entitats de la ciutat.

Segons com el defineixen els organitzadors, es tracta d'un projecte d’art comunitari que proposa acompanyar les persones en el seu creixement personal a través de la creació i l’aprenentatge musical en grup i amb pilotes de bàsquet. Una aposta per reconèixer i admirar les capacitats de les persones joves, a través de reivindicar espais on el grup, el cos, la participació i les expressions artístiques siguin les protagonistes, contribuint a una transformació personal i grupal.

Amb les noves sessions es reprèn, doncs, la fase encetada a l’estiu amb l’objectiu d’anar sumant cada vegada més complicitats al projecte, amb el màxim de diversitat i pluralitat. L’activitat es desenvoluparà de nou en grups de 10 en 10 per tal de mantenir les normes sanitàries de seguretat. Caldrà inscriure’s al WhatsApp 684 168 724 i, per a més informació, es pot consultar www.manresajove.cat.