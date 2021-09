Transformar el carrer Guimerà en un espai per a vianants, millorar el manteniment dels jardins de la ciutat, elaborar i aprovar un pla estratègic de serveis socials o definir un pla director del teatre Conservatori són alguns dels temes pendents que té damunt la taula el Govern de l’Ajuntament de Manresa. Es tracta de projectes inclosos al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 que encara s’han de començar a executar o que estan en una fase molt inicial. El PAM és el full de ruta del Govern d’aquest mandat, que acaba el 2023.

Són actuacions, doncs, que s’han de planificar o començar a executar en dos anys, quan s’acabarà aquest mandat, si es vol donar compliment als compromisos adquirits pel govern format per Esquerra i Junts per Manresa. Amb la premissa que es tracta d’un document obert. Hi poden entrar projectes nous, com és el cas del soterrament de la línia dels Catalans, i sortir-ne d’altres que ja no es consideren prioritaris com la residència de gent gran del Xup.

El PAM conté 248 objectius concrets. Segons la darrera actualització de la pàgina web del mateix Ajuntament que recull cadascuna d’aquestes propostes, hi ha prop de 30 que encara s’han de començar, i en una vintena més hi han posat fil a l’agulla, però estan en una fase molt incipient. Un 5% detalla el mateix Govern. Vora 40 objectius s’han desenvolupat del tot, i la resta s’estan executant (veure Regió7 de l’11 d’agost).

Projectes de mobilitat

Millorar la mobilitat i la transformació de l’espai públic és on el Govern hi haurà d’esmerçar més temps d’aquí fins al final del mandat si vol complir amb els objectius del PAM. Hi ha temes pendents que són de gran transcendència com convertir el Guimerà en un carrer per a vianants. El Govern té projectes sobre la taula i ha anunciat que iniciarà un procés participatiu per parlar-ne.

Altres deures importants en l’àmbit de la mobilitat són la reformulació dels principals eixos d’entrada a la ciutat com són la carretera de Vic i la de Cardona. El Govern voldria menys trànsit, voreres més amples per a vianants, i més arbres. A l’estil de la nova Via de Sant Ignasi. El projecte està previst que es desenvolupi entre aquest any i el vinent. Entre el 2022 i el 2023 s’ha imposat estudiar la ubicació de nous aparcaments dissuasius a la ciutat. Potenciar el transport públic i municipalitzar la zona blava -la concessió acaba el 2023- també són al Pla d’Actuació Municipal.

Entre els projectes de gran abast que es troben en una fase molt incipient hi ha posar en marxa el nou model de recollida de residus, que s’hauria d’implantar l’any vinent. Impulsar habitatges per a joves -hi ha un projecte molt verd per fer-ne en edificis municipals del carrer Vallfonollosa-, elaborar un pla de rehabilitació d’edificis del Centre Històric o un pla d’usos de l’Anònima, són altres compromisos que es troben en un 5% d’estat d’execució.