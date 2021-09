El Museu de la Tècnica de Manresa canvia la ubicació de turbina exposada a l’exterior per donar-li més visibilitat. La turbina de tipus francis, estava situada a la zona inferior del pati intern del museu des del 2004. La setmana passada, el dia 25 d’agost, va ser traslladada a la nova ubicació, prop de l’entrada del Museu. Aquesta nova situació permet que sigui molt més visible des de la carretera de Santpedor i a la vegada suposi una atracció més del museu, centrat en la indústria de la cinteria i els canvis històrics, socials i econòmics derivats de la construcció de la Séquia de Manresa.

La turbina és un model francis del finals del segle XIX de 150KW de potència, fabricada a Sabadell i que originàriament estava ubicada a la Colònia Sedó d’Esparreguera i va ser exposada a Madrid a l'exposició Carlos III o la Ilustración. 200 años de Industrialización. El 2004 va ser donada per l’empresa Instal·lacions Matamala, S.L. al Museu de la Tècnica de Manresa com un element clau per entendre el procés d’industrialització a la Catalunya central i l’aprofitament hidràulic com a font d’energia.

Per poder portar a terme la restauració, el Museu ha rebut una ajuda del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i ha comptat amb la col·laboració de les empreses Instal·lacions Matamala S.L. i Cots i Claret per a traslladar-la a la seva nova ubicació. L’espai on anteriorment s’exposava la turbina es vol adequar i dedicar a la creació d’activitats del museu a l’aire. El museu ha rebut també la donació de 6 jardineres per part de l’empresa ICL que serviran per embellir l’espai on hi havia abans la turbina.