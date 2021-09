La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha anunciat la creació d'una comissió de seguretat a l'ens veïnal. Alhora, ha manifestat que "cal que l’Ajuntament es prengui aquest tema d’una forma molt més seriosa que no ha fet fins ara". També ha recalcat que treballarà "mirant de defugir declaracions o actituds demagògiques, xenòfobes, discriminatòries o populistes".

L'ens veïnal explica que "és sobretot a partir del segon trimestre d’enguany que s’han anat publicant a diversos mitjans de comunicació de la comarca diferents notícies de l’àmbit de la seguretat, que juntament amb el seguit de vivències personals que veïns de barris diversos de Manresa han fet arribar a la federació han posat en alerta la junta directiva d’aquesta, que al seu torn han traslladat la preocupació a l’executiva per tal que es vehiculi algun tipus de resposta al neguit generat".

"Ocupacions conflictives, robatoris de vehicles i estrebades a persones pel carrer, baralles al carrer entre grups en les que s’hi han arribat a exhibir armes amb tota impunitat, multitud de vehicles amb els vidres trencats, una botiga que ha de tancar la porta per poder desenvolupar la seva activitat amb un mínim de seguretat, a una altra l’atraquen després de ruixar la propietària amb gas pebre… són algunes de les notícies que han estat publicades les darreres setmanes. La situació ens preocupa, i des de la federació considerem que cal que l’Ajuntament de Manresa es prengui aquest tema d’una forma molt més seriosa del que ho ha fet fins ara, i es comenci a treballar per mirar de revertir una situació que malgrat que ens agradaria equivocar-nos, ens preocupa no respongui a la ‘nova normalitat’ fruit de la tornada a l’activitat de diversos perfils delictius que els darrers anys actuaven a la nostra ciutat i que l’arribada de la covid-19, amb els confinaments i les restriccions a la mobilitat, van posar en hibernació".

Informa que, "internament, des de FAVM aquest passat dijous 9 de setembre la junta directiva de la federació, reunida en sessió ordinària, ha aprovat la creació d’una ‘comissió de seguretat’ d’acord amb el que disposen els estatuts de l’entitat, i que sota la superior responsabilitat de la comissió executiva, s’ha d’encarregar de treballar de forma integral tot el relacionat en l’àmbit de la seguretat que ocorri a la ciutat de Manresa o en pugui resultar d’interès. Aquesta comissió es compromet a treballar sempre de forma seriosa i responsable, mirant de defugir declaracions o actituds demagògiques, xenòfobes, discriminatòries o populistes, alhora que ho farà amb el convenciment que la seguretat ha de ser sempre, però molt especialment ara i a la nostra ciutat un tema prioritari a tractar. Tenim el convenciment que calen, perquè no s’estan duent a terme, accions determinades per part dels representants a l’Ajuntament per situar la nostra ciutat a la cua (no a la mitjana) de les taules estadístiques delinqüencials del nostre país".

Demana la col·laboració de la ciutadania

Així mateix, comenta que "des de la federació, les 19 entitats veïnals de Manresa que la sostenen, i més específicament des d’aquesta comissió de seguretat que comença a caminar, ens volem posar a disposició de la ciutadania de Manresa per si considera fer-nos arribar fets relacionats amb la inseguretat ocorreguts a la nostra ciutat, i a ser possible documentats, amb el compromís de treballar-los, com ja hem dit anteriorment de forma responsable i transparent".

Recorda que "l’any 2018 va ser un any on va transcendir l’augment en un 50% dels robatoris a domicilis a la nostra ciutat. El 2019 serà recordat per l’augment en un 55% dels robatoris amb violència (amb advertència inclosa que arribaven a la ciutat nous perfils delinqüencials expulsats d’altres ciutats catalanes fruit de la pressió policial) i per diversos casos coneguts de violacions en grup, que per a ‘major glòria’ nostra van situar Manresa al capdamunt de les estadístiques quant a delictes contra la llibertat sexual. Desembre 2019 i inicis 2020 una onada de robatoris a comerços va assotar la ciutat portant de corcoll cossos policials i comerciants, arribant a dormir alguns d’ells a l’interior del seu establiment. El març 2020 amb l’arribada de la pandèmia, i el confinament, l’activitat delinqüencial es veu forçada a tancar-se i/o migrar cap a altres àmbits (cultiu marihuana, ciberdelinqüència, visitadors…) i en l’actualitat, i coincidint amb el relaxament de restriccions, es torna a percebre un augment d’actituds violentes, delinqüencials, incíviques que preocupen molt i molt les associacions de veïns de Manresa. La seguretat ho és tot! Sense un entorn segur difícilment pot existir benestar i progrés. Es dificulta el comerç, disminueix el nombre de persones disposades a establir-se a la ciutat per iniciar projectes de vida, i portat més a l’extrem (en situacions de conflicte bèl·lic -acabat de veure a Afganistan) pot no haver-hi accés a la salut, no accés a l’educació…tot es dificulta i es tensa".

Per tot plegat, remarca, "serem exigents amb l’Ajuntament, i tot i que protestarem amb determinació quan calgui, tenim clar que la comissió vol treballar intensament també l’àmbit de la proposta, per assolir el que entenem ha de ser l’objectiu principal també de l’alcalde i resta de representants municipals, que és el d’aconseguir les màximes quotes de seguretat per Manresa que permetin una convivència amable i exemplar a la nostra ciutat".