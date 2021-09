Com se celebra una missa africana? Com és una mesquita? I un centre budista? L’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa coorganitza el diumenge 19 de setembre, amb el projecte Quedem? d’Òmnium Bages-Moianès, una ruta a peu des del dantuari de la Cova de Sant Ignasi fins al carrer del Bruc que farà parada a les seus de diferents tradicions religioses i espirituals de Manresa per compartir experiències amb les persones que en formen part.

L’activitat, gratuïta, tindrà el punt de trobada a les 10 del matí al santuari de la Cova i es preveu que duri unes tres hores. Les inscripcions s’han de fer a Òmnium, al correu bages@omnium.cat o bé presencialment al carrer de Sobrerroca, 38, de dilluns a divendres, de 6 de la tarda 8 del vespre.

Segons dades de la Generalitat, el 2020 a Manresa hi havia 56 centres de culte, 31 de l’Església catòlica, 19 esglésies evangèliques, 2 de l’islam, 1 de budista, 1 de l’Església adventista, 1 Església oriental i 1 darrer centre no especificat.