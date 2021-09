L’Ajuntament ha invertit durant aquest estiu 158.881,26 euros per portar a terme diverses reformes en centres escolars de la ciutat de cara al curs escolar 2021-2022, que arrencarà aquest dilluns. El consistori ha destacat que es tracta de «millores destacades en les instal·lacions gràcies a l’increment de la inversió», que el 2019 va ser de 155.000 euros, mentre que l’any passat es va centrar en aspectes lligats a la covid.

Els treballs més destacats s’han destinat a millorar l’enjardinament de l’Escola Bages; al condicionament del pati d’educació infantil de l’Escola Pare Algué; i a la reparació de la rampa d’accés per a vianants i a la substitució de les finestres del gimnàs i a la reparació dels revestiments interiors de l’Escola Puigberenguer.

Les actuacions també han inclòs treballs de pintura en espais interiors de l’Escola Sant Ignasi; la reparació de la pista poliesportiva de l’Escola Serra i Hunter; una obra de preparació de l’espai d’ubicació d’un elevador salvaescales i la reparació de la grada de fusta de la pista poliesportiva de l’Escola Valldaura; i l’enderroc del forjat de l’altell de la sala de professors de l’Escola d’Art.

Llars dinfants

A les llars d’infants, s’ha canviat el parquet de la Petit Príncep i de la llar d’infants l’Estel; i s’ha remodelat l’espai de l’office per millorar el condicionament tèrmic de la llar d’infants La Lluna.

A banda d’aquestes actuacions, el regidor d’Ensenyament i Universitat, Josep Gili Prat, ha anunciat que durant aquest curs és previst iniciar dues intervencions importants. Es tracta de la reparació del mur exterior perimetral de l’Escola la Flama i de la construcció d’una pista poliesportiva a l’escola Les Bases que, juntament amb l’escola Valldaura, funciona amb mòduls prefabricats. En el cas de l’escola Valldaura, ja fa més de deu anys.

Fan manteniment a la vegetació de Les Bases per les queixes de l’AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola es va queixar a l’Ajuntament

L’AMPA de l’escola Les Bases va fer arribar el mes passat una carta de denúncia a l’Ajuntament per reclamar «que ens solucionin els problemes que arrosseguem des de que es va crear». En concret, explicava que «ja no se sap a on acaben les males herbes de les voreres i a on comença la vegetació de les muntanyes que es van fer», els petits turonets que hi ha davant del recinte escolar.

L’Ajuntament ha informat que va rebre les queixes i que, a través del servei de jardineria, ha fet millores en aquesta vegetació abans de l’inici de curs, que han consistit a fer-hi una mica de manteniment i a plantar-hi alguns arbres.

L’AMPA també demanava la instal·lació d’una barana que separi la carretera de l’espai on hi ha l’escola perquè «els cotxes arriben a tota velocitat a la rotonda i seria fàcil que hi hagués un accident», actuació que no s’ha fet.

Remarcava, alhora, que «fa tres anys que l’escola no disposa de porteries de futbol ni de pistes de bàsquet. En aquest sentit, el consistori ha anunciat la construcció d’una pista poliesportiva al centre (vegeu text principal).