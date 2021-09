La diada de l'11 de setembre en una Manresa tenyida dels colors de l'estelada i plena de persones ja fa uns anys que viu en un record. La pandèmia no permet grans aglomeracions, fent que l'acte no pugui ser de peu dret i que les persones assistents ja no duguin cap bandera penjada a l'esquena. Tanmateix, i com cada diada, la plaça de l'11 de Setembre de Manresa ha quedat engalanada després que les 57 entitats hi col·loquessin les seves respectives ofrenes. Un nombre que ha crescut i força respecte a l'any passat, en què van ser 43 les entitats que van fer ofrena. La xifra també és més elevada si ho comparem amb l'any 2019, el darrer abans de la pandèmia, que va comptar amb 49 entitats manresanes inscrites. Malgrat que només 175 persones podien ser dins del tancat reservat per l'acte, els voltants estaven plens de persones que han quedat fora, però que no volien perdre's la celebració de la diada d'enguany.

L'acte ha estat breu i sense tantes participacions com s'hagués volgut i com s'estava acostumat abans de la pandèmia. D'aquesta manera, només ha pogut actuar un cor -que ha interpretat Els Segadors- i no s'ha pogut fer la ballada de sardanes conjunta. El nombre de persones que podien sortir a fer entrega de l'ofrena també ha quedat restringit a un màxim de dues persones i no s'ha permès que els assistents fessin fotografies al resultat de les 57 ofrenes per evitar aglomeracions. Abans de les ofrenes, però, l'acte ha començat amb el Ball d'Homenatge a la Diada de Catalunya, a càrrec de Sònia Serra Vila, de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. A continuació, ha intervingut la infermera i escriptora Pilar Duocastella Selvas —encarregada, enguany, de glossar la significació de la Diada—. Ha expressat el sentiment contradictori envers el futur de Catalunya i el català, però ha declarat que, «per més cops que hàgim rebut, sempre ens tornem a aixecar».

Finalment, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha fet un parlament en què ha aclamat la unitat de país i el diàleg, així com l'estratègia compartida per «arribar a la independència a través d'un referèndum d'autodeterminació legítim». Quan falten poques setmanes per l'1 d'Octubre, ha recordat que «l'objectiu que calia assolir ara fa quatre anys no es va poder aconseguir». Però ha recordat que els presos polítics ja estan en llibertat i que «ara cal teixir nous esforços». L'alcalde ha fet menció a Josep Maria Planes, Selves i Carner i ha tingut un reconeixement a Margarida Mercet, filla de l'alcalde republicà de Manresa Francesc Marcet Artigas, que ha mort als 100 anys aquesta passada nit. L'acte ha conclòs amb l'actuació del Grup Sardanista Dintre el Bosc de Manresa. De manera excepcional, també hi han participat l'hereu i la pubilla de Manresa.