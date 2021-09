El Museu de la Tècnica ha canviat la ubicació de la turbina Francis, que des del 2004 era a la zona inferior del pati intern del museu. Ara, és prop de l’entrada a les instal·lacions.

La nova situació permet que es vegi molt més des de la carretera de Santpedor i, alhora, que sigui una atracció més del museu, centrat en la indústria de la cinteria i en els canvis històrics, socials i econòmics derivats de la construcció de la Séquia de Manresa.

La turbina és un model francis del finals del segle XIX de 150KW de potència, fabricada a Sabadell i que originàriament estava ubicada a la Colònia Sedó d’Esparreguera i va ser exposada a Madrid a l’exposició «Carlos III o la Ilustración. 200 años de Industrialización». El 2004 va ser donada per l’empresa Instal·lacions Matamala, SL al Museu de la Tècnica.

Per restaurar-la, el museu ha rebut una ajuda de la Generalitat. A banda, ha tingut la col·laboració de les empreses Instal·lacions Matamala SL i Cots i Claret per a traslladar-la. L’espai on s’exposava es vol adequar per fer-hi activitats del museu a l’aire lliure. El museu ha rebut també la donació de 6 jardineres de l’empresa ICL per embellir l’espai on estava.