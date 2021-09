2.500 persones entre infants, joves, adults i gent gran, han participat en la 19a edició de la Setmana de Jocs al Carrer. Enguany s’ha pogut recuperar els espais habituals de les edicions anteriors i s’hi han sumat més entitats com el Club Bàdminton Manresa i La Crica. A més, l’organització ha apostat per un nou espai de jocs clàssics (oca, parxís, dames, escacs, domino i cartes) a la Plana de l’Om que ha tingut molt bona rebuda.

Dels cinc dies que hi havia programats, se’n van suspendre les activitats de tarda del dijous i del divendres a causa de la pluja. La primera de les nits de joc també va estar marcada per l’amenaça de la pluja i es va fer sota les arcades de l’Ajuntament amb una menor participació. Això ha fet que es reduís el nombre total de participants en la Setmana de Jocs fins als 2.500, un miler més respecte de l'edició del 2020. Fent projeccions sense aquestes suspensions, però, en aquesta edició s’hauria arribat als 4.000 participants. Es confirma i consolida, doncs, la bona rebuda i els alts nivells de participació que la Setmana de Jocs assoleix entre manresans i manresanes, i l’interès que hi ha en els jocs o en el fet de sortir a jugar al carrer.

Des del CAE s’havia plantejat la setmana de jocs del 2021 com una edició de transició, combinant el manteniment de les mesures de prevenció sanitària amb la introducció de novetats organitzatives com ara la incorporació de noves entitats en l’execució de l’activitat. Amb aquesta voluntat, s’ha recuperat la participació de la Ludoteca Ludugurus que en edicions anteriors ja havia dinamitzat les activitats de la placeta de la Mel -espai situat just al davant de la Ludoteca- i s’ha incorporat de nou La Crica -que ha dinamitzat la plaça Europa amb jocs de malabars i equilibris- i el Club Bàdminton Manresa, que ha ofert a la Plaça del Mercat de Puigmercadal un espai per a la pràctica de l’esport. Amb aquestes incorporacions es pretén que entitats de la ciutat especialitzades en algun dels àmbits o tipologies de joc puguin tenir la seva participació i protagonisme dins de la Setmana de Jocs. Tampoc ha faltat l’habitual participació -aquest any ha estat la 16a - de Ludambule, una associació dels Alps francesos especialitzada en el joc i la visita de treball d’un representant de la ludoteca associativa “Les enfants du Lude” de Perpinyà.

Pel que fa a les activitats, les tardes de joc s’han desenvolupat en 6 places, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9. A la plaça Sant Domènec hi havia jocs de taula, a la plaça Major jocs infantils (de 3 a 6 anys), a la Plana de l’Om els jocs de taula clàssics, a la placeta de la Mel jocs de construcció -amb la col·laboració de la Ludoteca Ludugurus-, a la Plaça Europa jocs malabars i equilibris i el bàdminton a la plaça del Mercat de Puigmercadal.

Les Nits de joc s’han continuat fent a la Plaça Major, i han recuperat l’horari de les 10 fins a 2/4 d’1 de la nit. A diferència de les activitats de tarda, les Nits de joc només s’han fet de dilluns a dijous per evitar la coincidència amb la marxa de torxes del divendres.

Tota la programació lúdica s’ha complementat amb dues activitats paral·leles: una gimcana d’enigmes a totes les places amb la col·laboració de diversos comerços i que ha estat completada per una cinquantena de persones, i un concurs de fotos a Instagram que finalitzarà el pròxim dia 15.

La Setmana de Jocs al Carrer està organitzada pel CAE i té el suport de l’Ajuntament de Manresa, del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. En l’edició d’aquest any hi han col·laborat Abacus, La Fundació La Xarranca, Ludambule, el Club Bàdminton Manresa, La Crica, la Ludoteca Ludugurus de Creu Roja Manresa i la Fundació Ampans.