Al carrer Joana Herms, a la Parada Nova, sovint s’hi veuen escenes d’aquest tipus. Com si fos una deixalleria, però en ple carrer. Els veïns s’han queixat en diverses ocasions a l’Ajuntament i han demanat que, com a mínim, canviïn de lloc els contenidors. També caldria més consciència per part de la gent que embruta.