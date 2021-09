La fira mercat Ecoviure, una de les més antigues de Catalunya dedicada al medi ambient i la sostenibilitat, canviarà enguany lleugerament el seu format. Ha programat quatre sessions dedicades al públic professional que se celebraran entre setmana just abans que la fira obri portes al públic general els dies 9 i 10 d’octubre.

Les esmentades jornades professionals començaran el dia 5 amb una sessió sobre agricultura ecològica que anirà a càrrec de l’Escola Agrària de Manresa. El 6 d’octubre Aigües de Manresa dirigirà la Jornada Tècnica de l’Aigua amb la voluntat que sigui un espai compartit per empreses, entitats públiques i centres de recerca per debatre el cicle integral de l’aigua.

Ja el 7 d’octubre s’exposaran diferents experiències sobre models de recollida de residus com el porta a porta o els contenidors tancats. En aquest cas se’n fa càrrec el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. El mateix dia 7 es durà a terme el Fòrum Energia, una cita ja consolidada dins del marc de l’Ecoviure per als professionals del sector de les energies renovables.

La fira oberta al públic en general es durà a terme el 9 i 10 d’octubre. Se celebrarà al Palau Firal, on hi haurà propostes d’alimentació ecològica, cosmètica natural, tèxtil sostenible o bioconstrucció. Com cada any es prepararan tallers, tastos i el Petit Ecoviure per al públic infantil.