Les dificultats per aparcar entorn de la Clínica de Sant Josep de Manresa i al carrer Divina Pastora, al barri de les Escodines, ha motivat els veïns a demanar a l’Ajuntament que els carrers del voltant siguin de zona verda d’estacionament i només hi puguin deixar el cotxe els veïns. És una de les peticions que farà l’associació del barri en la pròxima reunió amb l’alcalde, Marc Aloy, que ha de tenir lloc a final de setembre o a principis d’octubre, sobretot ara que el centre hospitalari disposa d’un pàrquing, tot i que és de pagament.

Els veïns es queixen que, sobretot de dilluns a divendres, hi ha «massa» trànsit de vehicles de conductors que volen estacionar i a vegades n’hi ha que els deixen davant dels guals dels garatges dels veïns i, per tant, no poden sortir. Pel que fa als entorns de la Clínica, l’associació demana que sigui zona verda el carrer Caputxins, on hi ha l’accés al centre sanitari, i el de l’Era Huguet. A tots dos carrers s’hi estaciona gratuïtament.

Davant de la residència per a gent gran de Mutuam, on es creuen els carrers de Caputxins, el de l’Era Huguet i el de doctor Llatjós, hi ha un espai amb places d’aparcament, també gratuïts, que solen estar sempre ocupats. L’entitat veïnal creu que si l’Ajuntament accepta la petició de convertir aquest sector en zona verda, és una oportunitat perquè les places de davant la residència d’avis desapareguin i s’hi faci una plaça per guanyar espai destinat als vianants. «S’hauria de buscar la fórmula per fer-ho, sigui posant-hi arbres o amb la instal·lació de bancs», afirma la presidenta de l’Associació de Veïns les Escodines, Carme Carrió.

Des de mitjans de juliol, els usuaris de la Clínica Sant Josep de Manresa disposen de 96 places del nou aparcament de pagament de les instal·lacions. Les obres han suposat una millora per als que hi han d’anar perquè així, si no troben un lloc per aparcar a prop, poden deixar el vehicle en una d’aquestes places. Els cotxes entren pel carrer dels Caputxins i surten pel del Purgatori. El pati de l'entrada ha guanyat amplitud amb l'eliminació de la rotonda i dels parterres que hi havia.

Els veïns, cansats

«Els veïns estan cansats de trobar-hi sempre cotxes i tenir dificultats per treure el vehicle del garatge. Però ara que els usuaris de l’hospital poden aparcar-hi a dins és adient que l’Ajuntament faci d’aquests carrers una zona d’estacionament per als residents», afegeix Carrió. A més, considera que els vehicles que estacionen en el carrer Divina Pastora, on hi ha el Centre de Salut Mental d’Althaia i està a prop de l’entrada de l’Hospital Sant Joan de Déu, també hauria de ser una zona on només puguin estacionar els veïns perquè «aquest altre centre sanitari també disposa d’aparcament». Si l’Ajuntament acceptés la proposta, suposaria un canvi important pel que fa a l’estacionament a les Escodines.

La creació de zona verda per estacionar el vehicle no serà l’única petició que farà l’Associació de Veïns. Tal com ja va explicar aquest diari, precisament al costat de la Clínica Sant Josep hi ha dos blocs de pisos ocupats en el que, segons sospiten pel moviment que hi ha davant dels blocs, s’hi cultiva i es comercialitza marihuana. Es tracten d’uns pisos ocupats des de fa anys i amb els quals, amb anterioritat, els veïns havien tingut problemes perquè els que hi viuen provocaven aldarulls. A més, a les golfes hi van molts coloms i això, segons els veïns, pot provocar problemes per manca de salubritat. Per aquest motiu els veïns demanaran a l’Ajuntament que també solucioni aquest altre problema.