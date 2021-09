Que una persona que ha patit un problema cardíac tingui els coneixements suficients per aconseguir un autocontrol de la malaltia i evitar, d’aquesta manera, possibles recaigudes, és el principal objectiu de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de la Fundació Althaia. Ha superat la xifra de mil pacients atesos des que es va posar en marxa.

El programa està pensat per a persones amb patologies cardíaques amb la voluntat d’evitar o disminuir el risc que pateixin un nou episodi de la malaltia. Això es fa promovent un estil de vida saludable i millorant la seva capacitat funcional a través de la prevenció de factors de risc cardiovasculars. També amb la de l’exercici físic i complint estrictament amb el tractament mèdic.

Equip multidisciplinari

La Unitat de Rehabilitació Cardiaca d’Althaia està formada bàsicament per professionals dels serveis de Cardiologia i Rehabilitació. És un equip multidisciplinari en el qual hi ha cardiòlegs, infermeres de cardiologia, un fisioterapeuta, un psicòleg, un nutricionista, un metge rehabilitador i un uròleg. La missió de la unitat és que els pacients diagnosticats amb una afecció cardíaca com un infart, una insuficiència cardíaca, que hagin estat intervinguts del cor o pacients amb dany cardíac a causa d’un càncer, es recuperin i tinguin eines suficients per autocontrolar-se i tinguin cura de la seva pròpia salut.

Els professionals sanitaris en fan un seguiment i els hi donen eines per controlar els factors de risc cardiovasculars com poden ser la hipertensió, la diabetis, l’obesitat, el sedentarisme, el tabac o el colesterol.

Tres fases

El programa de rehabilitació cardíaca té tres fases. La primera va de l’ingrés, durant el moment agut de la patologia, fins a l’alta hospitalària. Es va posar en marxa ja el 2007. L’actuació se centrava sobretot a educar els pacients sobre la malaltia, el control dels factors de risc i la importància de fer exercici físic.

La segona fase comprèn des de l’alta hospitalària fins a la reincorporació a la vida social activa, un període que pot anar dels 3 als 6 mesos. Es va instaurar el 2009 arran d’un assaig clínic de la metgessa i fisioterapeuta Núria Santaulària. A part del seguiment continuat d’infermeria, els pacients poden assistir durant 10 setmanes a sessions d’exercici físic a l’hospital supervisades per fisioterapeutes. Des del 2009 fins ara, en aquesta fase del programa s’han atès 1.020 persones.

La tercera fase del pla de rehabilitació cardíaca es va iniciar el 2019. Es fa amb la implicació de Primària amb l’objectiu principal de valorar l’eficàcia de l’assessorament al pacient per tal que continuï amb una activitat física regular un cop ha acabat els exercicis supervisats. Amb això es pretén que els hàbits cardiosaludales es mantinguin a llarg termini, igual que la condició física assolida durant les fases prèvies, i es pugui prevenir, així, futurs episodis cardiovasculars. D’aquesta tercera fase se’n farà un assaig clínic per valorar-ne l’eficàcia.

El programa rep una beca per avaluar l’eficàcia de l’assessorament als pacients

El projecte de rehabilitació cardíaca de la Fundació Althaia de Manresa ha rebut aquest estiu una beca del Departament de Salut que permetrà avaluar científicament l’eficàcia de l’assessorament que es dona als pacients amb cardiopatia isquèmica. Bàsicament si mantenen la indicació de fer exercici físic. La beca l’han atorgat a la investigadora Núria Santaulària per l’estudi «Assaig clínic sobre l’eficàcia de l’assessorament en el manteniment de l’exercici físic al pacient amb cardiopatia isquèmica en la fase III del programa de Rehabilitació Cardíaca». L’estudi ha de permetre avaluar els resultats obtinguts fins ara, i valorar l’estat de salut i l’evolució dels pacients que han seguit el programa. També es pretén dissenyar un programa de rehabilitació virtual que permeti fer exercici físic a distància amb indicacions dels professionals. Es tracta de donar cobertura als pacients amb les noves tecnologies.