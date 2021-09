L’estudiós local Fermí Bataller és l’autor de l’interessant documental 'La Seu de Manresa. Set segles de vida', en el qual mostra l’evolució arquitectònica i constructiva del temple manresà mitjançant l’aixecament en imatges tridimensionals dels diferents moments que ha viscut fins a l’actualitat. Aquestes imatges convertides en maquetes protagonitzaran a partir d’aquest dijous una exposició a Manresa.

La mostra La Seu de Manresa. 700 anys. De Berenguer de Montagut a Gaudí, comissariada per Fermí Bataller i per l’arquitecte Francesc Rafat, és una iniciativa de la demarcació a les comarques centrals del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) amb la col·laboració de l’Associació dels Amics de la Seu, entitat que presideix Rafat, que en el seu dia van encarregar a Bataller una versió més curta del seu documental, treball que es projectarà a la sala de l’exposició.

Itinerància per Vic i Barcelona

La mostra es podrà visitar a la Casa Lluvià fins al 10 d’octubre (de dimecres a diumenge, de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre) i, posteriorment, és previst que faci itinerància a Vic i a Barcelona.

Mitjançant la tecnologia d’impressió 3D, s’han convertit les imatges que mostra el documental de Bataller en maquetes de les diferents èpoques constructives de la Seu, des de la petita església romànica que es va construir al cim del Puicardener el segle XII, fins a la basílica actual.

El treball, posen de relleu els impulsors, també vol ser un petit homenatge al mestre d’obres Berenguer de Montagut, que «fa set segles va concebre aquest temple i va posar tot el seu saber al servei de la ciutat que li feia confiança».

A banda dels plafons explicatius que l’acompanyaran, un dels quals n’explica el making off, l’exposició es complementarà amb un llibre que es podrà adquirir a la seu del COAC per 10 euros. D’entrada, havia de ser el catàleg de l’exposició, però, finalment, com que hi havia molta informació, els comissaris de la mostra van decidir fer-ne un llibre.

El finançament de l’exposició s’ha fet mitjançant fons europeus a través de la primera incubadora d’Europa centrada exclusivament en la impressió 3D, promoguda pel Consorci de la Zona Franca i per la Fundació Leitat i que va començar a caminar fa dos anys.

L’objectiu és conèixer una mica més un dels edificis més importants del gòtic català i el més emblemàtic de Manresa. Sis maquetes són a escala 1/200 i expliquen l’evolució del temple al llarg dels seus set segles d’història. I una setena maqueta a escala 1/150 permet visualitzar-ne i explicar-ne la part interior i la complexitat estructural d’un edifici únic.

Les arquetes dels Cossos Sants llueixen a la cripta de la Seu protegides dins d’unes vitrines

Els Amics de la Seu han pagat unes noves vitrines per protegir les arquetes de plata dels Cossos Sants, dos reliquiaris de plata repujada i cisellada que l’orfebre manresà Antic Lloreda va realitzar entre els anys 1616 i 1653. Les dues arquetes es poden contemplar de forma permanent dins les vitrines a la cripta de la Seu.

El trasllat de les arquetes del Museu de la Seu a l’altar major durant la festa major a través de l’escala de cargol del museu sovint hi generava cops i rascades. Fa gairebé cinc anys, els Amics de la Seu van posar de relleu la necessitat de trobar una solució a aquest problema. Finalment, es va arribar a una acord amb la basílica per a la instal·lació de dues vitrines a la cripta del temple, a la vora del tabernacle de marbre on s’hi custodien les relíquies dels patrons de la ciutat. Els Amics de la Seu han assumit el cost de la instal·lació i, finalment, després de diversos ajornaments, aquest projecte s’ha pogut fer realitat.