El curs escolar 2021-2022 es va iniciar ahir a Manresa amb 11.022 alumnes a les aules d’escolarització obligatòria i pendents de matrícula. D’aquests 2.138 són alumnes d’educació infantil, 5.062 de primària i 3.822 de secundària. El signe general de l’inici de curs, segons van explicar ahir fonts municipals, ha estat el de la normalitat en una arrencada que la comunitat educativa mira amb el desig de deixar enrere les mesures derivades de la pandèmia de la covid.

A aquest total cal sumar 110 alumnes més de matrícula viva, els infants i joves que s’han incorporat a la ciutat amb la matrícula ja tancada perquè han arribat de fora o perquè els pares no van fer la preinscripció. La regidoria d’Ensenyament preveu que aquesta mateixa setmana es puguin incorporar als cursos respectius, un cop finalitzin els darrers tràmits pendents.

També caldrà incorporar a la xifra inicial 30 alumnes més que esperen a la darrera comissió de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), que se celebrarà dilluns vinent, 20 de setembre, per a l’assignació de centres. Per tal d’atendre aquesta demanda, des de l’1 de setembre, l’OME està fent atenció presencial diària i s’han habilitat sistemes per poder fer la petició d’escolarització en format no presencial, via on line.

Amb aquestes dades, Manresa tindrà aquest curs amb seguretat un mínim d’11.162 alumnes, un 1% menys que el curs anterior, quan va haver-hi 11.301 alumnes.

Aquest curs també es constata una disminució de matriculacions d’alumnes al segon cicle d’educació infantil i un petit increment de matrícula d’alumnat de secundària.