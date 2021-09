Els centres assistencials manresans atenen en aquests moments 17 pacients ingressats per covid, la xifra més baixa dels darrers dos mesos.

Una bona notícia que té la seva cara amarga en la nova mort que hi ha hagut a causa de l’epidèmia, i que eleva el total a Althaia i Sant Andreu a 461.

També cal subratllar que quatre dels ingressats es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de Sant Joan de Déu, una xifra que ha anat davallant en relació a la situació de saturació viscuda a finals de juliol.

Ahir hi havia vuit ingressats per covid a Althaia i nou a Sant Andreu. En total els ja esmentats disset, una quantitat substancialment inferior als trenta-un ingressats que hi havia la setmana passada.

Per trobar una xifra inferior d’ingressats cal remuntar-se als tres que es van comptabilitzar el dia 6 de juliol.

Des de llavors el nombre d’ingressats va anar augmentant fins arribar als 61 que hi havia el dia 3 d’agost. La baixada progressiva d’ingressats ha permès arribar fins a la situació actual.

Pel que fa a les víctimes mortals, la darrera defunció arriba després d’una setmana en què hi va haver quatre morts.

La setmana anterior no hi va haver cap víctima mortal als centres assistencials de la ciutat, però la del 24 d’agost n’hi va haver 2; la del 17 d’agost, 3; la del 10, 6; la del 3, 3; la setmana del 27 de juliol, 2, i la del 20 de juliol, 3 víctimes mortals més.

Cinquena onada

Durant la cinquena onada de l’epidèmia hi ha hagut 24 víctimes mortals, de les quals 8 a Sant Andreu i 16 a Althaia.

Les dades de la setmana que ve seran crucials per confirmar que la cinquena onada de l’epidèmia encara va de baixa o, per contra, repunta novament.

De les 461 víctimes mortals que hi ha hagut fins ara als centres assistencials de la ciutat 328 s’han produït a Althaia i 133 a Sant Andreu.

Com s’ha dit, hores d’ara hi ha quatre pacients a l’UCI de l’hospital Sant Joan de Déu. El servei de crítics a la Fundació Althaia disposa de dues unitats.

Una dedicada als pacients amb covid i una altra per a afectats d’altres malalties. Aquesta última s’ha condicionat en una de les plantes del centre, fora de l’UCI convencional.

Cal recordar que a final de l’abril passat a causa de la sobresaturació del servei, ocupat al 100%, es va haver de desviar pacients cap a centres del Vallès. Hi va haver un moment en què hi havia 21 persones ingressades a la unitat de crítics, 16 de les quals amb covid.

L’UCI d’Althaia és la unitat de referència dels hospitals de Berga i la Cerdanya. I al mateix temps Sant Joan de Déu té com a referència el Parc Taulí de Sabadell i la Vall d’Hebron de Barcelona.

Així mateix, forma xarxa amb el Consorci de Terrassa, la Mútua de Terrassa i l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.