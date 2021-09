A partir d'aquest dijous, 16 de setembre, la Fundació Althaia demanarà el certificat de vacunació a l’acompanyant que vulgui accedir a l’Hospital de Sant Joan de Déu, de Manresa, per visitar un pacient no covid ingressat a les plantes d’hospitalització convencional.

La visita es podrà fer en horari restringit, de 9 del matí a 1 del migdia. Els acompanyants dels pacients ingressats a l’UCI també hauran de presentar la pauta completa de vacunació, i podran entrar a l’hospital de 12 a 14 del migdia, o bé de 6 a 8 de la tarda. La millora de la situació epidemiològica al territori i a l’hospital ha permès que Althaia passés a la fase 2 pel que fa a la normativa d’accessibilitat.

La institució ha fet públic un comunicat en el qual explica que ha revistat la normativa d’accés a les instal·lacions d’Althaia per part d’usuaris i familiars, buscant l’equilibri entre el benestar del malalt ingressat i minimitzar el risc que els pacients es contagiïn, ja que són persones vulnerables, moltes d’elles amb el sistema immunitari afeblit i amb un risc molt alt de complicacions greus en cas d’emmalaltir per la Covid-19.

Atès què un 70% de la població ja està vacunada i que ens trobem en fase de contenció de la pandèmia, s’ha optat per utilitzar el carnet covid com una eina que hauria de permetre reduir el risc de contagis intrahospitalaris.

Els no vacunats

Les persones no vacunades també podran accedir a l’hospital com a acompanyants, però en aquest cas hauran de presentar una prova d’un test d’antigen ràpid (TAR) o una PCR realitzada durant les darreres 72 hores.

Les persones no vacunades, però que han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, també es consideren immunitzades i no els caldrà TAR ni PC, i podran accedir al centre amb un informe mèdic que acrediti aquesta condició. Tot això hauria de minimitzar el risc que persones portadores del SARS-CoV-2 accedeixin a l’hospital, creant així un entorn de major seguretat per als pacients, acompanyants i professionals.

El protocol de la institució sanitària en aquesta fase permet l’acompanyament, en horari limitat, a la majoria d’àrees d’hospitalització, excepte les àrees Covid o Salut Mental, que es regeixen per una normativa específica. En cap cas, estan autoritzades les visites socials ni de cortesia a cap àrea d’Althaia.

Servei d'Urgències

Pel que fa al servei d’Urgències, aquesta fase no introdueix canvis i els pacients no poden accedir-hi amb acompanyant tret dels casos excepcionals. Urgències és un entorn molt de risc, ja que és una àrea en què molts pacients no estan cribrats i podrien ser positius, per tant, cal reduir les persones que hi accedeixen.

A partir de dijous, hi haurà tres opcions per poder realitzar l’acompanyament a l’hospital: acreditar que s’ha rebut les dues dosis de la vacuna contra la Covid-19 mitjançant el certificat de vacunació, presentar un document que indiqui que s’ha passat el virus en els darrers sis mesos, o bé presentar un TAR fet a les últimes 72 hores. El certificat de vacunació es pot trobar a l’aplicació de la Meva Salut o es pot demanar a l’àrea bàsica. Les persones no vacunades podran, si així ho desitgen, rebre la vacuna a l’hospital mateix; només ho hauran de sol·licitar al servei d’admissions.

Un acompanyant a consultes externes

A consultes externes es recomana venir sol, sempre que sigui possible. No obstant això, a partir de dijous s’accepta que una persona pugui venir amb un acompanyant que porti el certificat de vacunació o equivalent.

Els acompanyants han de portar sempre la mascareta posada, mantenir la distància de seguretat i rentar-se sovint les mans. Cal recordar que en cap cas s’autoritza l’acompanyament si es presenten símptomes compatibles amb la Covid-19.

És important que tothom compleixi les mesures indicades per tal d’evitar contagis i garantir la seguretat de pacients, professionals i també dels propis familiars. Amb aquestes mesures també es volen evitar brots intrahospitalaris que poden posar en perill la vida dels pacients i la mateixa activitat assistencial, que podria comprometre la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada als pacients que requereixen atenció mèdica.