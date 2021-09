Aquest cap de setmana el centre de Manresa es convertirà en una gran fira comercial amb artesania, alimentació, liquidació d’estocs i cotxes d’ocasió.

Durant tot el cap de setmana, al passeig Pere III, entre la plaça Sant Domènec i la plaça Espanya, hi haurà parades d’artesania i alimentació. I el diumenge 19, de la plaça Espanya fins la plaça 11 de setembre, botigues de Manresa liquidaran els estocs de la temporada juntament amb concessionaris de cotxes d’ocasió. En aquest últim tram també hi haurà un inflable pels més petits.

Les Fires de Setembre de Manresa sorgeixen de la unió de la Firastiu, el mercat de d’estocs i cotxes de segona mà dels socis de la UBIC, i de la segona Fira de Setembre, artesania i alimentació, de Fundació Turisme i Fires de Manresa. La d’aquest any serà la segona edició conjunta.

Als espais firals s’aplicaran totes les mesures de seguretat necessàries, espaiant la distància entre paradistes i seguint les recomanacions per l'epidèmia de covid-19 vigents.

Més enllà de les fires, el divendres i dissabte el comerç de la ciutat està cridat a treure els estocs al carrer per fer també aquesta liquidació a les botigues.

Així que aquest cap de setmana hi haurà parades als tres primers trams del Passeig.

Per segon any consecutiu la Firastiu, la fira de liquidació de temporda de la UBIC, sumarà forces amb la Fira Setembre d’artesania organitzada per Fira Manresa.

La Firastiu ocuparà el tercer tram del Passeig, entre la plaça Espanya i la plaça 11 de Setembre, i comptarà amb botigues de roba, joieria i bijuteria, marroquineria i concessionaris d’ocasió juntament amb inflables per als més petits.

La la Fira Setembre ocuparà amb parades d’artesans part dels dos primers trams del Passeig i de la plaça Sant Domènec.

La Firastiu va rebre l’any passat la visita de 7.500 persones durant tot el dia.