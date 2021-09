El Servei d'Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig (SIAD) de l'Ajuntament de Manresa celebra enguany el 25è aniversari. Per commemorar l'efemèride, la regidoria de Feminismes i LGTBI ha organitzat un acte que es portarà a terme al teatre Conservatori el divendres 24 de setembre a les 7 de la tarda, durant el qual es valorarà el treball dedicat a la dona i en favor de la igualtat de gènere que s'ha dut a terme al SIAD durant aquest quart de segle.

L'acte comptarà amb l'assistència de l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy Guardia; la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge i Mestre; la regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz i Mas; la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí Altés, i la diputada delegada de Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, Alba Barnusell Orduño; entre altres autoritats i convidats.

Durant l'acte es farà un repàs dels 25 anys i després dels parlaments hi haurà l'actuació musical d'Elena Gadel i de Marta Robles, amb l'espectacle "Les dones de la meva vida". L'acte serà conduït per Tàtels Pérez. També es farà un petit homenatge a l'escriptora Montserrat Roig, que dona nom al servei, amb la lectura de fragments de la seva obra.

Amb aquest esdeveniment es vol fomentar, per una banda, el retrobament de totes les dones que d'una manera o altra han col·laborat i han format part del servei al llarg de tots aquests anys (regidores, dones del Consell Municipal de la Dona, monitores, treballadores, alumnes de pràctiques, voluntàries, dones usuàries del servei, etc.), i per l'altra, seguir difonent el servei.

Les entrades gratuïtes per l'acte es poden adquirir presencialment a les taquilles del Teatre Kursaal i o bé en línia a través d'aquest enllaç.

Què és i què ofereix el SIAD?

El SIAD és un servei gratuït que ofereix informació, atenció i assessorament en tots aquells temes d'interès per a les dones de Manresa. El servei que dona és confidencial i l’accés és presencial, telefònic, electrònic i per derivació d'altres professionals. Les seves oficines estan situades al carrer de la Canal, núm. 6, 1r, telèfon: 93 875 23 10; correu electrònic: siad@ajmanresa.cat. L’horari d’atenció és dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia. Dilluns i dijous de 3 a 7 de la tarda.



El suport a les dones, la prevenció de les violències masclistes i la sensibilització per la igualtat són els tres pilars del Servei d’informació i atenció a les dones Montserrat Roig, servei municipal que té com a objectiu treballar per la prevenció, sensibilització i detecció de les violències masclistes.

En concret, s’ofereix:

Atenció psicològica : donant suport a les dones en situacions de crisi personal, trencament de la parella, conflictes familiars i detectant situacions de violència masclista.

: donant suport a les dones en situacions de crisi personal, trencament de la parella, conflictes familiars i detectant situacions de violència masclista. Assessorament jurídic: en processos de separació, divorci o parella de fet, en dret laboral en relació amb la maternitat, en assetjaments laborals i en situacions de detecció de violència masclista.

Per al SIAD "per parlar d’igualtat s’ha de treballar des de la base, a través de la formació, el coneixement, la sororitat i l’empoderament".

Per això, també: