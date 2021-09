Els indicadors de l’epidèmia continuen en recessió a Manresa, però malgrat la millora de la situació és la ciutat de més de 50.000 habitants amb major risc de rebrot i incidència acumulada a 14 dies.

Manresa té un índex de risc de rebrot de l’epidèmia de 201 punts més del doble de la mitjana catalana, que ahir era de 91 punts.

Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, ahir era de 208 punts. Això vol dir que hi hauria hagut 208 casos confirmats de covid a la ciutat en els últims 14 dies si la ciutat tingués 100.000 habitants.

Més enllà de l’índex, els casos confirmats per PCR o test d’antígens van ser 114 la setmana del 21 al 28 d’agost, 90 els set dies posteriors i 77 entre el 4 i el 10 de setembre.

Així que la tendència és clarament a la baixa però encara hi ha un nombre significatiu de nous contagis que la darrera setmana analitzada és d’onze per dia.

En quant a la velocitat de contagi registrada a Manresa, el darrer dia del qual el Departament de Salut de la Generalitat proporciona dades la situa en 0,97, el que vol dir de cada contagiat transmet la malaltia a una altra persona. La mitjana catalana està lleugerament per sota amb un índex de 0,89. En velocitat de Contagi Manresa no és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb l’índex més elevat. Presenten valors superiors Cornellà de Llobregat, Mataró, Reus, El Prat de Llogregat, Vilanova i la Geltrú i Cerdanyola. Aquesta darrera ciutat encapçala el rànquing amb un índex d’1,41. El Moianès és la comarca amb més incidència acumulada a 14 dies amb un índex de 296 casos per cent mil habitants. Aquest índex és el resultat dels 10 positius confirmats localitzats del 21 al 17 d’agost; els 23 de la setmana següent i els 17 de la darrera analitzada. Així que la tendència també és a la baixa.

Pel que fa a la resta de comarques de l’àmbit de cobertura del diari presenten valors moderats pel que fa als indicadors de seguiment de la malaltia.

El Bages és la vuitena comarca catalana en risc de rebrot amb un indicador de 175 punts i una velocitat de contagi de 0,94.

La setmana del 21 al 28 d’agost es van detectar 205 positius, durant els set dies posteriors van ser 181 i entre el 4 i el 10 de setembre, 154. Així que la tendència també és a la baixa. El Berguedà presentava ahir un risc de rebrot de 145 i una velocitat de contagi de 0,98; l’Anoia, 141 i 1,45; el Solsonès, 134 i 0,77; la Cerdanya, 13 i 0,57, i l’Alt Urgell, 6 i 0,17.