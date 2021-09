La sessió informativa convocada per l’Ajuntament de Manresa per obrir a la ciutadania el procés participatiu sobre la transformació del carrer Guimerà, de la Muralla fins al Passeig, en illa de vianants i si ha de mantenir el pas del bus urbà o desviar-lo va fer aflorar la preocupació veïnal pel cost de les obres.

L’alcalde Marc Aloy va respondre a les preguntes plantejades deixant clar que els veïns afectats per les obres hauran de pagar la part que els pertoqui, però encara no s’ha arribat a l’estadi de definir costos.

L’alcalde va argumentar que unes obres de millora que revaloritzaran les propietats han de tenir una repercussió econòmica en els veïns.

Aloy va plantejar, també, que el fet que els veïns del primer tram del Guimerà ja paguessin per les obres de reforma realitzades fa dues dècades farà «probablement» que no hagin d’abonar el mateix que la resta.

A la sessió pública, que va comptar amb una trentena de participants, hi va haver intervencions tant a favor com en contra que el bus continuï passant pel carrer Guimerà o es desviï pel carrers Bruc, Saclosa i Pompeu Fabra per convertir-lo en una illa de vianants «pura» -sense cotxes ni autobusos-, en paraules del regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López. Els participants van aprofitar per posar sobre la taula que desviar el bus pel Bruc, Saclosa i Pompeu Fabra comportarà una reorganització del trànsit més àmplia; l’augment dels trajectes del bus urbà de les línies 1, 2 i 3, i l’increment del flux de mobilitat pel tram del carrer Guimerà entre Crist Rei i el carrer del Bruc.

Precisament, un veí d’aquest tram del carrer va lamentar que quan es planteja la reforma del carrer Guimerà es deixi de banda aquesta part del vial.

Pel que fa a l’opció de mantenir els autobusos pel carrer Guimerà es va fer esment en diverses ocasions a la conflictivitat que suposarà la convivència de vianants i autobusos en un vial de plataforma única.

Una veïna va posar en dubte la necessitat mateixa de la intervenció en un vial ja reformat i que en comparació amb altres de la ciutat no sembla precisament prioritari.

Altres propostes van ser fer passar els autobusos pel carrer de Sant Joan Baptista de la Salle o pel carrer Carrió. La resposta del regidor d’Urbanisme i Mobilitat va ser que la geometria de tots dos vials no era l’adient per fer transitar els autobusos i que la ciutat no es podia permetre vehicles més petits que sí que ho farien possible.

L’exposició del govern municipal es va realitzar explicant els pros i contres de les opcions plantejades, que passen totes dues per fer un vial de plataforma única, o sigui, sense voreres.

En l’opció A, que manté el pas dels autobusos, es crea una parada del bus a tocar de Crist Rei i es manté l’actual a Guimerà.

En l’opció B els autobusos passarien pel carril dret de baixada del passeig de Pere III (ara circulen per l’esquerre) i pujaran Guimerà amunt (també hi haurà una parada de bus a Crist Rei). Al costat de la plaça de Lluís Companys se’ls permetrà fer el gir a l’esquerra per continuar pel carrer del Bruc i, a l’alçada del Saclosa, girar cap a l’esquerra (es canviaria el sentit de circulació del tram entre el Pompeu Fabra i el Bruc) i seguir pel Pompeu Fabra, que també es canviaria de sentit i on hi hauria una nova parada de bus.

Tant en aquesta opció com en l’altra, només podran circular pel cèntric carrer manresà les persones residents, titulars d’activitats i propietàries de guals; per fer càrrega i descàrrega en l’horari autoritzat, i els vehicles de mobilitat reduïda, d’emergències, serveis públics i trasllat de malalts. Es mourà la parada dels taxis. Hi ha dues alternatives a prop.

Les preguntes sobre el bus protagonitzen l’enquesta ciutadana

Des d’ahir a la tarda es poden respondre una vintena de qüestions a la web Decidim Manresa

«Consideres important poder arribar o marxar del centre comercial amb bus urbà?» És una de les preguntes de l’enquesta ciutadana sobre la transformació del carrer d’Àngel Guimerà en illa de vianants que l’Ajuntament va penjar ahir al vespre a la web Decidim Manresa. La majoria de les qüestions se centren en el bus.

L’enquesta, a la qual s’accedeix després de fer un procés de registre una mica enrevessat, no és vinculant però sí que serà orientativa per al govern manresà de quin dels dos models que ha posat damunt la taula s’estima més la ciutadania segons les respostes a les preguntes que inclou.

Hi ha una primera part per recollir dades del perfil de l’enquestat: si viu a Manresa, el DNI, la data de naixement, el gènere, la franja d’edat, la relació que té amb el carrer d’Àngel Guimerà (veí, vianant, usuari del bus urbà, comerciant del vial, transportista i altres) i si agafa el bus urbà habitualment, esporàdicament o mai.

Després d’una breu presentació dels dos models, hi ha la vintena de preguntes, bona part de les quals centrades en les preferències dels ciutadans sobre cadascun dels models lligades al bus. Sense bus: «Consideres que a la ciutat li cal una illa de vianants lliure de vehicles?» o amb bus: «Hi ha illes de vianants on accedeix el bus urbà. Consideres que, pel carrer Guimerà seria bo que hi accedís? Actualment, hi passa un bus cada deu minuts, aproximadament?» i «Consideres que per aconseguir que el carrer Guimerà es consolidi com un espai comercial de la ciutat és positiu que les línies del bus urbà hi passin?».

De cada model en qüestió, l’enquesta es fixa bàsicament en les parades de bus. Per exemple, en el model amb bus, demana com afectaria al ciutadà el desdoblament de la parada existent a Guimerà amb una de nova a Crist Rei i, en el cas de ser usuari de les línies L1, L2 i L3, que són les que passen per Guimerà, quina utilitzaria més. Quant al model sense bus, que elimina la parada a Guimerà i en situa de noves a Crist Rei, al carrer de Pompeu Fabra i a la Muralla (Can Jorba, en el cas de la Línia 1), demana si són bones alternatives a la parada de Guimerà; si poden fer disminuir l’ús del bus urbà, si és positiu fer una parada a la Muralla per acostar el bus al Centre Històric, si el fet que el bus no arribi a Guimerà pot afectar els seus hàbits d’accés a l’àrea comercial i, en el cas que sigui usuari de les esmentades línies, quina parada utilitzaria més.

Per acabar, es demana directament al ciutadà que es posicioni de l’1 (gens d’acord) al 5 (molt d’acord) vers el model Guimerà illa de vianants amb el pas del bus i el mateix vers el model Guimerà illa de vianants sense el bus circulant pel bell mig. En ambdós casos sí que hi podran passar vehicles autoritzats: veïns, pàrquing, d’emergència, càrrega i descàrrega, taxis i mobilitat reduïda.