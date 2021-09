A partir del 22 de setembre s’obren les inscripcions dels Espais Creatius “Fotografia i records ignasians”, “Escriptura” i “Poesia experimental” així com del taller d’alfabetització digital “Fes-t’hi amic: com treure partit del mòbil i d’internet”.

Amb l’objectiu de vincular una temàtica transversal o efemèride, poder-hi reflexionar i desenvolupar diverses pràctiques artístiques a través d’un petit procés creatiu, la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, proposa dins la programació sociocultural del Casal de les Escodines i del Centre Cívic Selves i Carner tres noves propostes del projecte Espais Creatius: "Fotografia i records ignasians", "Escriptura" i "Poesia experimental".

L’objectiu dels Espais Creatius és que les persones participants puguin desenvolupar un petit projecte creatiu i expressar artísticament reflexions entorn d’efemèrides mundials o projectes culturals d’àmbit de ciutat.

Es reprèn també dins del projecte Espai Amic, una proposta formativa d’alfabetització digital: "Fes-t’hi amic: com treure partit del mòbil i d’internet", per a perdre la por a les noves tecnologies i poder tenir autonomia a l’hora d’utilitzar internet i els dispositius mòbils.

Les inscripcions s’inicien al 22 de setembre i les persones participants s’admetran per ordre d’inscripció. Per a la realització de les activitats cal dur mascareta.

Les inscripcions es podran fer presencialment, telefònica o per correu electrònic a:

Centre Cívic Selves i Carner, tardes de dilluns a divendres de 16 a 21 h. Tel. 938727477; selves@ajmanresa.cat

Casal de les Escodines, de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20.30 h, Tel. 938725454.; casalescodines@ajmanresa.cat.

Cal facilitar: nom, cognoms, DNI, data de naixement, adreça, població, CP, telèfon i correu electrònic.

Són propostes gratuïtes (excepte l’Espai Creatiu d’Escriptura), amb voluntat transversal i inclusiva, ja que en alguns casos hi ha places reservades a persones de col·lectius com el Club Social Mosaic.

Espai Creatiu d’Escriptura

1r trimestre: dijous de 17 a 19 h, del 14 d’octubre al 23 de desembre, 6 sessions

2n trimestre: dijous de 17 a 19 h, del 20 de gener al 31 de març, 6 sessions

3r trimestre: dijous de 17 a 19 h, del 21 d’abril al 16 de juny, 5 sessions

Proposta quinzenal, al llarg de tot el curs, d’octubre a juny. Classes dinàmiques, pràctiques i flexibles, combinades amb breus dosis de teoria, per divertir-se escrivint i compartint en grup els mateixox textos. No es necessiten coneixements previs.

A càrrec de Zulima Martínez, filòloga i escriptora

Lloc: Centre Cívic Selves i Carner (C/ Bernat Oller, 14-16)

Cal dur llibreta i bolígraf.

Preu: 1r trimestre 30 € (domiciliació bancària); 2n trimestre 30 €; 3r trimestre 25 €.

Espai Creatiu “Poesia Experimental”

Dimarts i dijous 19, 21, 26 i 28 d’octubre, de 9 a 11 h

Proposta de creació poètica, entesa en el seu vessant més experimental i híbrid. Apropament als llenguatges de la poesia d’una forma lúdica, participativa i a l’obra dels artistes i poetes més rellevants i transgressors de la nostra tradició.

Es treballarà entorn del concepte “fragilitat” del festival literari Tocats de Lletra 2021 i no es requereixen coneixements previs.

A càrrec d'Ariadna Torres, poeta i artista visual

Lloc: Casal de les Escodines (C/ St. Bartomeu, 50)

Gratuït

Espai creatiu intergeneracional “Fotografia i records ignasians”

Dirigit a infants de 6 a 12 anys i a persones de més de 65 anys

Dimecres, 13, 20 i 27 d’octubre, de 17.30 a 19.30 h

Introducció a la fotografia per treure partit de les vostres càmeres o dispositius mòbils i descobrir elements ignasians propers al Casal de les Escodines. A partir de les fotografies i observacions fetes al llarg dels recorreguts, es dialogarà i es parlarà dels records i vivències de les persones participants.

A càrrec de Jordi Martínez (Foto Art Manresa), Francesc Sol de la Vega (PDC Escodines) i Francesc Comas (historiador i president del Centre d’Estudis del Bages).

Col·labora: Pla de Desenvolupament Comunitari Escodines, Foto Art Manresa i UPC.

Lloc: Casal de les Escodines (C/ St. Bartomeu, 50)

Cal dur el dispositiu mòbil que tingueu, llibreta i bolígraf

Gratuït

Fes-t’hi amic: com treure partit del mòbil i d’internet

Grup 1. Casal de les Escodines, dilluns del 4 d’octubre al 20 de desembre, de 10.30 a 12 h, 10 sessions.

Grup 2 Centre Cívic Selves i Carner, dimecres del 13 d’octubre al 22 de desembre, de 17 a 18.30 h, 10 sessions.

Proposta formativa per poder resoldre per facilitar l’ús cada vegada més intens d’internet, aplicacions on-line i de les comunicacions a través de dispositius mòbils.

S’aprendrà a crear una adreça nova de correu electrònic, com enviar un correu, com adjuntar-hi fitxers, fer cerques a internet, descarregar-se aplicacions, i altres aspectes bàsics per ser persones tecnològicament autònomes.

Cal portar el propi dispositiu mòbil i es treballarà amb els PC’s i wifi de l’aula. Grup conduït per Ariadna Torres, al Casal de les Escodines. Grup conduït per Sofia Gómez, al Centre Cívic Selves i Carner. Gratuït

En marxa l’Espai Creatiu de Dansa Inclusiva

Ja amb les inscripcions tancades, al Casal de les Escodines està funcionant un Espai Creatiu de Dansa inclusiva, els dimarts i dimecres de setembre fins la primera setmana d’octubre, de 10 a 12 h, conduït per les ballarines Nàdia Pesarrodona i Maria Ribera, respectivament.

Hi participen més d’una vintena de persones interessades amb la dansa, l’expressió corporal, la creativitat i composició grupal. Un 25% de les persones participants són d’Ampans, Club Social Mosaic i Mutuam Manresa.