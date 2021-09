La Fundació Althaia, gestora de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, permetrà entrar als acompanyants que vulguin accedir al complex sanitari per visitar un pacient no covid encara que no tinguin el certificat de vacunació. Althaia va anunciar aquest dimecres que demanaria als acompanyats una PCR, un test ràpid o el certificat de vacunació per accedir al centre, però aquest divendres ha aclarit que es tracta només d'una recomanació i no una exigència. De fet, l'accés al centre s'ha de permetre a qualsevol persona, independentment de si està vacunada o no, o de si presenta una PCR o un test d'antígens negatiu.