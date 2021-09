Un centenar de persones han assistit aquest matí a l'acte de col·locació de la primera pedra del cinquè edifici de la FUB, la FUB4 (després de la FUB1, la Clínica Universitària, la FUB2 -antic CTM- i la FUB3 -antic escorxador-). Anirà a l'espai on hi havia l'aparcament de la Clínica Universitària, entre aquest edifici i la residència universitària del Campus Manresa, i la construcció, a càrrec de la divisió Compact Habit de la bagenca Constructora d'Aro, es farà a base de mòduls apilables. Acollirà els usos vinculats a la docència, tant la relacionada amb el Grau en Mestre d'Educació Infantil com la del CFGS en Educació Infantil i els màsters i postgraus de l'àmbit pedagògic, i la que té a veure amb la recerca i la innovació educatives. A banda, s'hi traslladaran les instal·lacions del Lab-0-6, actualment a la FUB2, i el Centre d'Innovació i de Formació Educativa, dedicat a la formació permanent de docents de totes les etapes educatives. La cirereta serà una escola bressol oberta a la ciutat vinculada als estudis de tècnic superior en Educació Infantil i mestre en Educació Infantil.

El director general de la FUB, Valentí Martínez, ha repassat un per un els edificis que s'han anat incorporant a la FUB fins arribar al que darrer, que ha definit com "un edifici singular" que "ens donarà una visibilitat extraordinària en l'àmbit de l'educació". La construcció de 2.300 m2 suposa una inversió de 3,95 milions d'euros que la universitat afronta amb un préstec bancari i un aportació de fons propis. La intenció és que entri en funcionament el setembre del 2022.

Martínez ha posat de relleu que és un equipament que la universitat posarà "a disposició de tota la comunitat educativa". Ha utilitzat una cita de Confuci per definir la filosofia de la FUB segons la qual "no és tant important la velocitat com no aturar-se. I és el que hem fet de forma sostinguda, evident i en uns àmbits en els quals ens sentim cofois".

Manel Parés, arquitecte responsable tots els edificis de la FUB, ha posat de relleu que la FUB4 "acabarà de completar la façana frontal del campus" allà on fa uns anys hi havia la via del tren de potassa. Ha explicat que la planta baixa, com en els altres dos edificis de la universitat, serà permeable, amb un espai extern que permetrà transitar-hi per comunicar-se amb els equipaments veïns. En aquesta planta baixa també hi haurà l'accés principal i l'escola bressol. Pel que fa a la primera i a la segona plantes, hi haurà aules; a la primera més grans per acollir-hi el Lab 0-6 i la segona més convencionals.

Ha recordat que la construcció es farà amb un sistema de prefabricació a base de mòduls que s'estan executant a les instal·lacions de Compact Habit a Cardona que es traslladaran cap a Manresa en un parell o tres de mesos per acoblar-los in situ. "Perquè us feu una idea, serà com si vinguessin 33 autobusos de cop de Cardona aquí".

Josep-Eladi Baños, rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), s'ha congratulat pel fet de poder celebrar diverses bones notícies de manera consecutiva, la qual cosa ha admès que no és gens habitual en càrrecs com el seu. Ha esmentat que la FUB va acabar el juliol amb unes xifres de matriculació superiors a les de l'any passat a les quals encara caldrà afegir-hi les de setembre, la qual cosa els garanteix el salt de ser una universitat petita a una mitjana, ha constatat. Alhora, ha mostrat la seva satisfacció per l'entrada de la UVic-UCC en un dels principals rànquings universitaris internacionals -The World University Ranking (WUR) de Times Higher Education-, on s'ha situat entre les primeres 500 d'un total de 25.000; la 4a millor de les 12 catalanes, empatada amb la Ramon Llull, i la 6a millor espanyola empatada amb la de València de les 52 espanyoles incloses en el rànquing. Unes qualificacions, ha dit, que "ens col·loquen en el mapa internacional".

Ha afirmat que la universitat no té previst aturar el seu creixement i, com a exemple, ha anunciat la posada en marxa d'un Institut de Recerca i Innovació en Salut a la Catalunya interior, que "suposarà un salt endavant en recerca a l'àmbit de la salut" a nivell universitari, i de cara a l'inici el curs vinent d'un Institut per a la Recerca Educativa que "serà un referent", ha assegurat.

Marc Aloy, alcalde de Manresa i president del patronat de la FUB, ha posat en valor el Campus Manresa, amb els 2.000 alumnes de la FUB més els 2.000 que hi fan formació contínua i el miler de la UPC, ha citat. Ha volgut recordar les persones que ho han fet possible, amb una atenció especial per als alcaldes que l'han precedit, començant per Jordi Valls, present en l'acte de col·locació de la primera pedra, i acabant per Valentí Junyent, també present. Ha anunciat que l'abril-maig hi ha prevista una jornada de portes obertes a la nova instal·lació i ha assenyalat que en dos dies Manresa ha viscut dues notícies relacionades amb l'educació especialment engrescadores. L'anunci de l'acord de compra de dues finques per part de l'Ajuntament per fer-hi l'escola Valldaura i l'acte d'avui.

Seguidament, tots ells, juntament amb Montserrat Pedreira, directora del Grau en Mestre d'Educació Infantil, han posat diversos articles en un cilindre d'acer inoxidable que s'ha col·locat a l'interior de la primera pedra, que un operari ha baixat sota terra. Acte seguit, les autoritats i també els presents que han volgut han tirat palades de terra al forat on ha quedat col·locada la primera pedra i la FUB ha donat per obert un nou capítol de la seva reeixida existència.