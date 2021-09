La Fundació Althaia, gestora de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, permetrà entrar als acompanyants que vulguin accedir al complex sanitari per visitar un pacient no covid encara que no tinguin el certificat de vacunació.

Althaia va anunciar aquest dimecres que demanaria als acompanyats una PCR, un test ràpid o el certificat de vacunació per accedir al centre, però posteriorment ha aclarit que es tracta només d’una recomanació i no una exigència.

De fet, l’accés al centre s’ha de permetre a qualsevol persona, independentment de si està vacunada o no, o de si presenta una PCR o un test d’antígens negatiu.

En una nova nota de premsa, la Fundació ha informat que «ofereix la possibilitat que els acompanyants dels pacients ingressats a l’Hospital de Sant Joan de Déu que requereixen acompanyament podran presentar el passaport Covid i evitar fer-se un test d’antigen ràpid (TAR)».

Des que va començar la pandèmia, la major part del temps hem estat en fase 3, en què els pacients no podien tenir acompanyant, tret de casos especials, com per exemple els pacients pediàtrics, obstètrics o malalts fràgils, etcètera, i als acompanyants se’ls hi practicava un TAR. Ara, presentant el certificat de vacunació, ja no caldrà sotmetre’s a aquesta prova.

La millora de la situació epidemiològica al territori i a l’hospital permet passar a fase 2 i que els pacients puguin rebre acompanyament durant unes hores.

Concretament, la visita es podrà fer en horari restringit, de 9 del matí a 1 del migdia.

Els acompanyants dels pacients ingressats a l’UCI també podran entrar a l’hospital de 12 a 14 del migdia, o bé de 6 a 8 de la tarda. Des d’Althaia es «recomana» que els acompanyants estiguin vacunats o que hagin testat el seu nivell d’immunitat amb un TAR o una PCR.

La institució ha revistat la normativa d’accés a les instal·lacions d’Althaia per part d’usuaris i familiars, buscant l’equilibri entre el benestar del malalt ingressat i minimitzar el risc que els pacients es contagiïn, ja que són persones vulnerables, moltes d’elles amb el sistema immunitari afeblit i amb un risc molt alt de complicacions greus en cas d’emmalaltir per la covid-19.