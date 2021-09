La façana del Campus Manresa per la banda de l’avinguda Universitària quedarà completada amb un nou edifici que començarà a funcionar el curs vinent. Hi haurà la FUB, la Clínica Universitària, la residència universitària i, entremig, on hi havia l’aparcament de la clínica, la FUB4. Ahir se’n va fer l’acte de col·locació de la primera pedra. Hi van assistir un centenar de persones.

El nou equipament es farà a base de mòduls apilables, que ja s’estan construint a Cardona. Suposa una inversió de 3,95 milions d’euros, tindrà 2.300 m2 i encabirà mig miler de persones, entre els alumnes de l’oferta formativa en educació de la fundació universitària i la resta d’activitats lligades a aquest àmbit, que és el que concentrarà el nou equipament, del qual en vol ser un referent.

La previsió, segons va avançar ahir l’alcalde Marc Aloy i president del patronat de la FUB, es fer una jornada de portes obertes a la FUB 4 l’abril-maig on, a banda de les aules i del Lab 0-6, també hi haurà una llar d’infants oberta a la ciutat que oferirà 41 places i que estarà vinculada als estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil i del grau de Mestre d’Educació Infantil.

L’acte d’ahir el van obrir els parlaments i el van acabar les palades per enterrar la primera pedra de tothom qui ho va voler.

Després de recordar els diferents equipaments que s’han anat incorporant a la FUB, el seu director general, Valentí Martínez, es va referir a la FUB4 com «un edifici singular per la proposta arquitectònica» i, sobretot, «perquè tot el que encabirà ens donarà una visibilitat extraordinària en l’àmbit de l’educació». Va deixar clar que l’oferta de la FUB seguirà creixent en quantitat i qualitat, però «ho volem fer de forma col·laborativa amb altres persones, col·lectius i institucions». Justament per això, va posar l’edifici «a disposició de tota la comunitat educativa».

L’arquitecte del nou edifici i de tots els que ha fet la FUB, Manel Parés, va explicar com serà. A la planta baixa es deixarà espai exterior per circular-hi i a la part interior hi anirà l’accés principal i l’escola bressol, mentre que a la primera i segona plantes és on aniran les aules. Va informar que en un parell o tres de mesos arribaran els mòduls que la divisió Compact Habit de Constructora d’Aro ja està fabricant a les instal·lacions de Cardona. A Manresa s’acoblaran. Va dir que serà «com si portéssim 33 autobusos des de Cardona fins aquí».

Per part seva, el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, va afegir a la bona notícia del nou edifici les dades de matriculació del juliol (que la FUB no va avançar a aquest diari l’espera de tancar les matriculacions del setembre), que «fa que la nostra universitat camini per ser una universitat mitjana enlloc d’una universitat petita, com tradicionalment havíem estat vistos». Va recordar els bons resultats de la UVic-UCC en un rànquing de les universitats del món, on es va situar entre les primeres 500 d’un total de 25.000, i va recordar la creació de l’Institut de Recerca i Innovació en Salut, que compartirà seu entre Manresa i Vic, i d’un Institut de Recerca Educativa de cara al curs 2022-2023 per esdevenir-ne «un referent», va assegurar.

Va cloure els parlaments Aloy, que va definir la FUB com «una història d’èxit» i també la de la ciutat com a seu universitària. «Tenim 2.000 estudiants de la FUB, 4.000 si hi sumem la formació contínua, més els 1.000 de la UPC». Va recordar la feina feta pels alcaldes precedents i va augurar que segurament no serà el darrer equipament de la FUB.