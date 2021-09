La marededeu de Viladordis serà restaurada per l’empresa vigatana VICUS al llarg d’aquest mes d’octubre, després que la parròquia hagi rebut un ajut de 450 euros per part del bisbat i també gràcies a una recol·lecta entre els feligresos. En total, el cost s’eleva a 1.500 euros. L’objectiu és que la figura, tallada en fusta i que data del segle XIV, pugui estar en les millors condicions possibles per commemorar la Manresa 2022. La Verge presentava alguns elements deteriorats i corcs que amenaçaven l’estructura de la figura.

El rector de la parròquia, Joan Antoni Castillo, explica que, fins l’any 1936, la marededeu «estava vestida. Després es va restaurar i des de l’any 1940 que ja no va vestida». Després de tants anys, cal que s’extremi la cura en el manteniment de la talla de fusta. «Vam demanar tres pressupostos diferents, i tots coincidien en el mateix punt: es necessitava un tractament conservador de la Verge perquè, si no, es podria deteriorar més», subratlla Castillo. La marededeu de Viladordis presenta una sèrie de problemes estructurals que, sense ser greus, sí que poden comprometre’n l’estructura de fusta. A més a més, elements com la pols en alguns racons o la manca d’una part del ceptre de la mà dreta ho empitjoren. «Creiem que la part del ceptre que hi falta es devia perdre fa anys perquè era un ornament que es podia posar i treure de les mans de la talla», afegeix mossèn Castillo.