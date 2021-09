Una patrulla de proximitat dels Mossos d'Esquadra que feia tasques de seguretat va detenir la matinada de divendres un home que va resultar que tenia una ordre de recerca per un robatori amb força per part del jutjat penal número 1 de Manresa. Els fets van tenir lloc a 1/4 d'1 de la matinada al carrer d'Oms i de Prat número 50 de Manresa. Els Mossos feien tasques de seguretat al carrer i quan van demanar a l'home que s'identifiqués van veure que tenia l'ordre de recerca i va ser detingut per posar-lo a disposició judicial.