El papa Francesc va rebre dijous al Vaticà la priora del convent de Santa Clara de Manresa, sor Lucía Caram, i dues monges més, sor Pilar i sor Juana Mari, que li van explicar la tasca solidària que realitza la fundació del convent.

També van compartir impressions sobre el projecte Invulnerables, que té com a objectiu ajudar famílies amb infants sense recursos. Segons ha explicat sor Lucia, el papa Francesc va seguir amb molta atenció tots els projectes i, tot seguit, «li vam regalar la motxilla que també hem regalat a tots els nens del programa». Es tracta d’unes motxilles de la Fundació La Caixa, que venen amb material escolar. El Papa va escoltar un vídeo enregistrat per sor Maria Dolors, de 96 anys, que no havia pogut fer el viatge. «Hem experimentat la seva estimació i ell la nostra», va afirmar sor Lucía a la sortida.