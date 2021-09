L’Ajuntament de Manresa impulsa una campanya que té per objectiu fomentar les activitats artístiques, esportives i formatives que es poden fer a la ciutat.

Dansa, teatre, música, esports, idiomes, robòtica, arts plàstiques... El ventall d’activitats formatives no reglades que es poden fer a Manresa és molt ampli, amb propostes adreçades tant als infants com als joves i a les persones adultes. Per animar la ciutadania a apuntar-s’hi de cara a l’inici del nou curs escolar, l’Ajuntament de Manresa ha impulsat una campanya que es desenvoluparà durant tot el mes de setembres.

S’estructura en tres eixos segons el tipus d’activitat i el lema utilitzat juga amb la paraula extra per fer referència a les activitats extraescolars, però també per destacar els atributs que s’associen a cada activitat. Així, les activitats artístiques conviden a viure un curs extracreatiu, les esportives un curs extradinàmic i les formatives un curs extraenginyós. Els protagonistes de les imatges són quatre alumnes de centres d’activitats no reglades.

A més a més de les imatges estàtiques, la campanya inclou tres vídeos que fan referència a la situació de tancament que es va viure el curs passat per culpa de la pandèmia per la covid.