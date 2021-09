No tots els centres educatius poden presumir de tenir una biblioteca escolar, malgrat que així ho disposi la Llei 12/2009 d’Educació. I, dels que sí que en tenen, són molt pocs els que poden afirmar que la seva té més de quaranta anys de trajectòria, un horari d’obertura de 35 hores setmanals i un fons de més de quinze mil documents en diversos formats i de temàtica molt variada a disposició dels alumnes i famílies d’ESO, de batxillerat i dels cicles formatius, i de tot el personal docent i personal d’administració i serveis de l’institut Lacetània.

La biblioteca de Lacetània la va iniciar, el curs 1977-78, una de les professores del centre que, a més, era també bibliotecària. Rosa Lóbez va aglutinar i organitzar en una aula tots els llibres que hi havia dispersats pel centre, aleshores anomenat Centro Nacional de Formación Profesional, i va habilitar un espai de lectura i consulta en una de les aules.

Canvi de lloc per guanyar espai

Al principi se’n van fer càrrec ella i algunes altres professores. Obrien en un horari molt reduït i irregular, però la iniciativa va tenir tan bona acollida que es van anar ampliant progressivament les estones de servei. De la mateixa manera, també va anar creixent el fons de la col·lecció, fet pel qual va ser necessari reubicar la biblioteca al segon pis de l’edifici: un espai molt ampli, de 194,55 m2 útils, molt lluminós i acollidor.

Des del curs 1997-98, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) es fa càrrec del sou d’una bibliotecària, que és sempre titulada -tal com es recomana a les Directrius IFLA per a Biblioteques Escolars-, i es dedica exclusivament a la gestió de la biblioteca. Tant els equips directius com els membres de l’AMPA han apostat sempre per oferir un contracte de continuïtat a les bibliotecàries. Així, la comunitat educativa en general, i els alumnes en especial, troben en aquesta figura una persona de referència, però també a la inversa: la bibliotecària pot anar coneixent i atenent millor les necessitats de tothom.

Actualment, la biblioteca, com totes les altres, ja no és només un espai de conservació i consulta de llibres: s’ha anat adaptant als canvis tecnològics i socials de cada moment -avui dia, malgrat la pandèmia i les estrictes mesures de seguretat necessàries, segueix oberta, activa i proporcionant alternatives perquè tothom pugui continuar gaudint del seu servei.

El blog bibliotecalacetania. blogspot.com i el compte d’Instagram @biblio_lacetania es mantenen actius i s’hi publiquen notícies i informacions d’interès, però també recursos didàctics per a l’alumnat i per al professorat. També es pot consultar el fons a través del catàleg en línia, que està enllaçat al mateix blog.

L’espai té 57 punts de lectura, 7 ordinadors, una impressora i un horari d’obertura de 7 hores diàries, distribuïdes entre el matí i la tarda. Amb tots aquests recursos i un pressupost propi, la biblioteca ofereix servei de préstec, exposicions, activitats de foment de la lectura, animació a la participació i a l’intercanvi, ha ofert extraescolars gratuïtes -organitzades i gestionades per la biblioteca- de diferents àmbits i col·labora amb l’AMPA en la iniciativa del reciclatge de llibres de text d’ESO.

Part activa del centre

També s’hi fan xerrades, recitals, reunions i classes amb grups reduïts. Es pot considerar que la biblioteca té entitat pròpia, està molt ben integrada en el dia a dia de l’institut, n’és part activa i tothom hi té cabuda. I és que, de fet, a més de la tasca essencial de suport i acompanyament a l’aprenentatge, a la recerca i a la docència, la biblioteca escolar s’ha anat configurant, amb el pas del temps, com una part molt important del centre com a espai de trobada, per compartir i socialitzar-se, amb una clara missió de suport a aquells joves i famílies més vulnerables, i això li aporta un valor afegit molt important.

Cal reconèixer la tasca i implicació de les bibliotecàries responsables, començant per la impulsora, Rosa Lóbez, que va ser substituïda per Anna Monell, aquesta per Maia José Ventura i aquesta, al seu torn, per qui escriu aquestes línies, bibliotecària actual.

La biblioteca ha aconseguit ser tot el que és avui gràcies als diversos equips directius i a les diferents juntes de l’AMPA que hi ha hagut al llarg dels anys i que han cregut sempre en aquest projecte. I és que la biblioteca escolar, malgrat passar sovint desapercebuda, és una força de millora i creixement molt necessària.