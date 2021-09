Manresa se sumarà dimecres que ve a la Nit Europea de la Recerca que se celebra de forma simultània en més de 300 ciutats de 30 països per acostar la tasca de les persones investigadores a la societat.

A les 7 de la tarda al pati de l’antic Escorxador (plaça Bages) es presentarà l’informe de l’estat de la recerca de Manresa 2020, a càrrec de Montserrat Méndez, representant de l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central. Tot seguit, Xavier Gironès, director de Recerca i Innovació de la FUB-UManresa, explicarà l’impacte directe en la ciutadania del desenvolupament de l’Agenda Compartida del Bages, centrada en els reptes generats per la dependència i la cronicitat. Més tard, serà el torn de Miryam Navarro, investigadora del Projecte Europeu C4S (Communities for Sciences), que té com a objectiu fer més inclusiva l’educació científica a la nostra societat, tenint en compte els membres de diferents comunitats amb risc de vulnerabilitat a l’hora d’apropar la ciència als infants.

A continuació, el doctor Xavier Gamisans, que és el coordinador del Centre Específic de Recerca Smart Sustainable Resources SSR de la UPC Manresa, reflexionarà sobre què s’entén per «fer recerca». Més tard, el doctor David Parcerisa exposarà alguns dels projectes de recerca de l’SSR, que persegueixen fer més sostenible l’activitat extractiva i farà èmfasi en la seva importància per a la sostenibilitat de la humanitat.

Finalment, Pol Batlle, alumne de la UPC Manresa, presentarà la cervesa que va elaborar juntament amb altres companys i companyes i que va ser guanyadora del concurs Moritz University.

L’esdeveniment -al qual s’han sumat l’Ajuntament, l’EPSEM-UPC, la FUB-UManresa, la seu territorial de la Universitat Oberta de Catalunya i la Biblioteca del Campus Universitari (BCUM)- també servirà per donar el tret de sortida a una campanya que s’iniciarà a l’octubre per donar a conèixer a la ciutadania alguns projectes de recerca en els quals treballen actualment les universitats de la ciutat.

Les inscripcions per assistir a aquest acte, que serà presentat per la periodista de TV3 Núria Bacardit, s’han de formalitzar a l’adreça lanitdelarecerca.cat

Una trentena de grups actius

Manresa és una ciutat universitària amb més de 3.000 estudiants. Actualment el campus de Manresa té 28 grups de recerca que treballen en nombrosos projectes dels àmbits de la salut, la metodologia de la simulació, l’educació, les matemàtiques i les enginyeries de mines, industrial i TIC.