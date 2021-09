Avui dilluns s’ha començat a administrar la 3a dosi de la vacuna contra la Covid a usuaris i usuàries de residències de la Regió Sanitària de la Catalunya Central que ja portaven les dues primeres dosis. En concret, sis equips mòbils s’han desplaçat a 11 residències de Bages, Berguedà, Moianès i Osona en la primera jornada de vacunació amb 3a dosi a persones institucionalitzades.

Al Bages s’ha anat a les residència Sant Andreu i Mutuam, de Manresa, així com també les residències de Sant Joan de Vilatorrada, Cardona i Navarcles. Al Berguedà s’ha anat a vacunar a Berga i a la Pobla de Lillet. En aquesta primera jornada també s’ha anat a l’Estany, al Moianès. A Osona, s’han vacunat residències de Vic i Roda de Ter.

Entre aquesta setmana i la que ve, els equips repetiran vacunació a les residències com es va fer al principi de la campanya, als mesos de gener i febrer fins a cobrir les 95 residències geriàtriques de la regió sanitària. Anoia comença la vacunació de la 3a dosi a residències demà dimarts i el Solsonès s’hi suma dimecres.

Protegir les persones més vulnerables

L’objectiu principal de l’estratègia de la vacunació contra la COVID-19 és protegir les persones més vulnerables de patir les malalties greus i complicacions que comporta la infecció pel SARS-CoV-2. Per aquest motiu, paral·lelament a l’estratègia de vacunació de totes les persones de 12 anys i més, el Departament de Salut, seguint les directrius estatals a aquest respecte ja ha començat a administrar aquesta dosi addicional de vacuna contra la COVID-19 a les persones institucionalitzades en residències de gent gran. Per garantir la protecció de les persones residents, aquesta vacunació s’ha de realitzar independentment de l’edat, degut que la majoria d’elles presenten un risc més elevat de patir complicacions derivades de la seva pluripatologia i fragilitat.

Segons diversos estudis, en persones grans es produeix un descens en la resposta davant la infecció pel SARS-CoV-2 aproximadament al cap dels 6 mesos de la vacunació. Per aquest motiu, és primordial que s’administri una tercera dosi de la vacuna contra la COVID-19 i així s’augmenti la resposta immunitària de les persones vacunades.

El departament de Salut ja va administrar la setmana passada una dosi addicional a persones en tractament immunodepressor. A la Catalunya central s’han vacunat una cinquantena de persones a través dels hospitals de Manresa, Igualada i Vic.

Campanya a les Universitats sense cita

En paral·lel continuen les campanyes per facilitar la vacunació als joves. La franja entre 20 i 35 anys presenta el nivell de cobertura més baix. A la Catalunya Central, com a la resta del país, s’ha començat a vacunar als campus universitaris. La UPC de Manresa va estrenar-se amb vacunació la setmana passada en franja de migdia amb una tèbia resposta i una cinquantena d’estudiants vacunats. Amb tot, des del departament s’insisteix que estem en una fase on cal fer accions de vacunació per anar a aconseguir vacunar a persones que si o els facilites l’accés al vaccí, probablement, no es vacunarien. Al Bages la campanya a les universitats continuarà la setmana que ve, a la FUB. Es farà de dilluns 27 de setembre a divendres 1 d’octubre al vestíbul de la planta baixa de l’edifici FUB1, de 12 a 16h.

A l’Anoia, el campus d’Igualada de la Universitat de Lleida vacunarà demà dimarts i també dimecres en franja de migdia. En concret demà dia 21 al Pla de la Massa de 12:30 a 17:30h i dimecres a la Teneria de 12 a 16h.

També a Osona, es va vacunar a la UVic sense cita la setmana passada. Es van administrar 37 vacunes. Així mateix hi va haver presència d’un equip de vacunació al Mercat de Música Viva de Vic, dissabte al matí amb una vintena de dosis administrades. Aquest esforç de portar la vacuna a espais concorreguts portarà un equip divendres que ve a l’Esclat de la Malla, en horari de 10 a 13h i de 16.