Demà se celebra l’acte «Amb la recerca fem ciutat» que no serà només una jornada per visibilitzar la tasca investigadora que es realitza a Manresa sinó la primera d’un nou àmbit de col·laboració al què se li vol donar continuïtat. Ajuntament, UPC i FUB es van conjurar ahir perquè la ciutat tingui un dia a l’any perquè els investigadors surtin dels laboratoris per explicar la feina que realitzen.

Això és el que van transmetre Josep Gili Prat, regidor d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Manresa; Valentí Martínez Espinosa, director general de la Fundació Universitària del Bages, i Pere Palà Schonwalder, director de la UPC Manresa, que van presentar ahir conjuntament l’esdeveniment que tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda al pati de l’antic Escorxador (vegeu prèvia de l’acte al diari de diumenge).

El regidor d’Ensenyament i Universitats va assegurar que es treballarà perquè la jornada de demà no sigui només un acte puntual en el qual la FUB-UManresa (Campus Manresa de la UVic-UCC), UPC Manresa, la UOC i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) se sumen a la Nit Europea de la Recerca -un esdeveniment públic d’àmbit europeu que se celebra de forma simultània a 300 ciutats de 30 països d’Europa- sinó el primer pas perquè Manresa posi al calendari una jornada anyal per acostar la tasca de les persones investigadores a la societat.

El regidor d’Universitats va afirmar en roda de premsa que la marca Manresa Campus Universitari aixopluga una activitat bàsica per situar Manresa al mapa universitari, com és la tasca investigadora que realitzen els 28 grups de recerca actius que hi ha a la ciutat.

Per la seva part tant Valentí Martínez com Pere Palà van posar com exemple de convergència d’interessos, la recerca que es realitza en l’àmbit de la salut, conjuntament amb altres institucions del territori que ho fan possible.

Tots dos es van mostrar satisfets amb el grau de col·laboració i de complementarietat assolit que fa innecessària la creació d’un òrgan conjunt específicament per coordinar els 28 grups de recerca actius, ja que compartir i investigar són dues cares de la mateixa moneda i ja s’està fent intensament, van explicar.

Tant Palà com Martínez sí van considerar molt positiu obrir una dinàmica de relació que serveixi per treure portes enfora la quantitat i la qualitat de la feina que realitzen els investigadors per millorar la qualitat de vida de les persones.

El valor del coneixement

Pere Palà va remarcar que la docència i la recerca són elements indissociables per «moure les fronteres del coneixement» i així fer possible «crear certeses on abans hi havia dubtes».

Per la seva part, Valentí Martínez va afirmar que era estratègic mobilitzar «les forces de valor» que no són només universitàries sinó de ciutat «perquè coordinar recerca i territori» és un motor de futur d’enorme potència i valor.