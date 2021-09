Una cardiòloga que atén a la Clínica Sant Josep de Manresa hauria contagiat la covid a una pacient de 64 anys que va acabar morint, segons assegura la seva família. Per la seva banda, Althaia no ho desmenteix de forma taxativa, però remarca que no es pot acreditar que la doctora incomplís les normes de protecció anticovid durant la visita, i recorda que el juliol, quan es va produir el contagi, la presència del virus a la comarca era molt elevada. Althaia també remarca que la facultativa atén a la Clínica Sant Josep de forma privada, no com a membre de la plantilla de la Fundació.

La família de la pacient traspassada ha explicat al programa de TV3 «Planta Baixa» que la doctora la va atendre amb símptomes clars de coronavirus. Dos dies més tard del contacte entre la pacient i la doctora, que la va sotmetre a un electrocardiograma, la Clínica va trucar la pacient per avisar-la que la facultativa tenia covid.

Els familiars asseguren que el centre no va activar el protocol de rastreig i que van haver de fer-li ells mateixos un test d’antígens. Des de la Clínica, en canvi, afirmen que es van seguir el protocol de contactes estrets.

«La meva mare ens va dir que la doctora estava molt fotuda, molt tapada, i congestionada i que, en alguns moments, s’havia arribat a treure la mascareta perquè no podia ni respirar», ha relatat a l’ACN Jordi Bea, un dels fills de la pacient.

Bea lamenta que la doctora s’esperés fins al final del dia per fer-se un test d’antígens.

Tenia el coronavirus

Un cop la Clínica va avisar la pacient que la doctora que l’havia visitat tenia el coronavirus, la dona va anar al seu CAP de referència, a Artés, on no li van fer cap PCR perquè no presentava símptomes. Finalment, els familiars van optar per comprar un test d’antígens a la farmàcia, que va donar positiu. A partir d’aquí, relata Bea, van «moure fils» perquè li fessin la PCR al CAP de la Sagrada Família de Manresa, on es va corroborar que era positiu i es van iniciar els protocols de rastreig dels seus contactes més estrets.

El fill de la pacient denuncia que la Clínica no va activar el protocol de rastreig i que, per això, no l’hi van voler fer cap PCR al CAP d’Artés. En canvi, des de la Clínica subratllen que van seguir el protocol de contactes estrets amb tots els pacients que va visitar la doctora aquell dia. De tots ells, la Clínica només té constància d’aquest contagi.

Al cap de pocs dies, la dona va ingressar a l’Hospital Sant Joan de Déu per una pneumònia bilateral. Hi va estar vuit dies, però, finalment, va morir per culpa d’un vessament cerebral quan, teòricament, ja havia superat el coronavirus. Bea lamenta que, mentre va estar ingressada, no van tenir cap contacte amb els metges que la portaven, dada que Althaia desmenteix i assegura que van seguir un protocol de seguiment telefònic d’informació. La família també lamenta que pràcticament no saben quins tractaments li van aplicar.

La família, que ha fet una crida a les xarxes socials, assegura que la doctora va visitar almenys una quarantena de persones.

En canvi, des de la Clínica diuen que només en va visitar cinc.

El centre, que ha lamentat la mort de la dona, assegura que no es pot acreditar que, durant la visita, hi hagi hagut un incompliment del protocol de mesures d’higiene i seguretat per part de la metgessa.

Per contra, el fill de la víctima assegura que la seva mare li va dir que s’havia tret la mascareta en reiterades ocasions.

En un comunicat, Althaia explica que en conèixer la PCR positiva de la professional, es va activar el protocol covid previst per als contactes estrets. Es va informar a totes les persones, pacients i professionals, amb qui va estar en contacte per tal que es pogués fer el seguiment que estableix aquest protocol.