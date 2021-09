Les instal·lacions a Manresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) tancaran el gener vinent, tal com ha confirmat el servei de premsa de la universitat catalana a distància a aquest diari. La seu és a la segona planta de l’edifici de la FUB2, a l’avinguda de les Bases de Manresa.

El de la capital del Bages va ser el primer centre de suport de la UOC del país des del primer curs. Va obrir portes el curs 1995-1996.

Segons han explicat les fonts de la UOC, «la raó principal del tancament d’aquesta seu és la creació d’un hub d’atenció a l’alumnat a la seu central de Barcelona, que donarà servei a tota la província». Confirmen que no és un tema concret que afecti només al centre de suport de Manresa sinó que «respon a una reflexió estratègica molt relacionada amb la progressiva digitalització dels processos de la universitat, que va començar just abans de la pandèmia causada per la covid 19 i que aquesta ha accelerat de manera molt clara», remarquen.

Adaptació als nous temps

Fan notar que «la generalització de l’ús de noves tecnologies i aquesta contínua digitalització de processos ens ha fet redefinir el model de presència territorial adaptant-nos als canvis de comportament i a l’ús dels serveis que feien els usuaris a les seus. La reestructuració ha implicat el tancament de la seu de Terrassa a final de juliol i de la seu de Manresa el gener de l’any que ve».

A la seu de la delegació a Manresa, que dona cobertura al Bages, Berguedà, Anoia, Osona, Moianès, Cerdanya i Solsonès, hi treballen una responsable i dues tècniques, que continuaran a la plantilla. S’hi fa atenció al públic i la gestió interna de tràmits. A banda, també s’ocupen de buscar empreses on els estudiants puguin fer pràctiques i tenen cura de la part més comercial, com participar en fires i fer sessions informatives als instituts, entre d’altres.

Fase final de digitalització

Les fonts consultades informen que «actualment pràcticament tots els tràmits es poden fer virtualment, i els que impliquen el lliurament o la recollida de documentació es podran fer per correu postal o bé per missatgeria. D’altra banda, la Universitat està en la fase final de digitalització de tots els processos i serveis que encara no ho són», avancen.

Pel que fa al personal, informen que «l’equip de Manresa continuarà treballant dins l’equip de la xarxa territorial impulsant a la Catalunya Central la relació amb les entitats, institucions i el teixit productiu amb independència dels espais físics». Fan saber que, «de fet, estem treballant amb l’Ajuntament de Manresa un acord per establir noves formes de col·laboració, ja que la UOC vol continuar arrelada al territori».

A la segona planta de la FUB2 -on hi havia hagut el Centre Tecnològic del Bages- hi és des del 2015. La primera seu va ser al Consell Comarcal del Bages i l’any 2005 es va traslladar a la Biblioteca del Campus Universitari.