Els dos regidors del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa han evidenciat les seves diferències votant de forma diferent al ple municipal. En el punt de l'ordre del dia d'augment del 3,5% del rebut de l'aigua el 2022, el president del grup municipal, Andrés Rojo, s'ha abstingut mentre que el regidor Miguel Cerezo ha votat a favor.

Davant el trencament de la disciplina de vot per part de Miguel Cerezo, l'alcalde republicà Marc Aloy ha volgut confirmar que no es tractava d'un error i ha demanat a Cerezo si es reafirmava en el vot a favor i aquest ho ha fet mentre el president del grup municipal no ha aixecat la mà per votar fins que ha arribat l'opció de l'abstenció. Consultat per aquest diari, Rojo ha dit que es tractava d'una "discrepància" sobre la forma d'entendre el dictamen. El trencament de la disciplina de vot és un fet inusual en les formacions polítiques.