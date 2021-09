El maig de l’any passat, en ple esclat de la covid, l’Ajuntament de Manresa va ampliar les voreres prenent espai a les calçades per garantir la distància de seguretat entre la ciutadania. Ho va fer al carrer d’Àngel Guimerà, al de Sant Fruitós, al Saclosa, al dels Infants... Aquesta senyalització excepcional no anirà a fora sinó que s’ampliarà en altres vials de la Manresa.

El regidor de Mobilitat, David Aaron López, va compartir ahir roda de premsa amb les regidores Maria Mercè Tarragó, de Ciutat Saludable, i Rosa Maria Ortega, de Joventut, per explicar novetats en el tema de la mobilitat en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, que va finalitzar ahir. La van fer plegats perquè, va destacar López, el de la mobilitat és un tema molt transversal.

Més pintura al terra

Entre les mesures anunciades, que va dir que es duran a terme a curt termini, hi ha un mapa per promoure que la gent vagi per la ciutat a peu (vegeu el text de sota). Davant l’aposta per anar a peu que demana l’Ajuntament als ciutadans i el fet que a Manresa hi ha algunes voreres que no sempre conviden a transitar-hi, va admetre que «hem de ser coherents», «hem d’assumir la responsabilitat de millorar-les» i que «intentarem accelerar-ho una mica». Lligat amb això, va anunciar que, no només no es despintaran les calçades que es van pintar per la covid, sinó que se’n pintaran més. Les properes seran a la carretera de Santpedor i al carrer de la Pica d’Estats. Alhora, va recordar el canvi que s’ha fet pensant en els vianants al carrer de la Pujada del Castell a demanda dels veïns, que ha passat a ser un carrer regulat com a zona de prioritat per a vianants, amb un límit de velocitat per a vehicles a 20 km/h i amb prohibició d’estacionament.

Altres mesures que va avançar van ser fer un reforç al camí escolar de l’escola de les Bases i l’escola Ítaca per tal que sigui un itinerari més segur, amb pintura vermella als passos de vianants, un reforç de senyalització vertical i la instal·lació de reductors de velocitat. La millora de la seguretat viària a l’entorn del CAP de la Sagrada Família, amb un nou pas de vianants semaforitzat i als itineraris del carrer de Francesc Moragas, i la continuïtat del taller formatiu Viatjo amb tu: formació en transport públic a instituts.

Va insistir a demanar que els vehicles compleixin la limitació d’anar a 30 km/h sota pena de ser multats si no la respecten i va recordar que l’Ajuntament, conjuntament amb la Diputació, ha començat la redacció del nou Pla de Mobilitat Sostenible que «ens farà dibuixar una ciutat per als propers deu anys molt diferent».

Els joves de 17 i 18 anys tindran una nova targeta per agafar el bus de franc Els joves de Manresa de 17 i 18 anys rebran properament a casa seva una targeta per poder utilitzar el bus urbà de franc. La nova T18 és una de les actuacions presentades ahir en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. La T-18 s’afegeix a la targeta ja existent (T-16), un títol de transport per als infants i adolescents des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis que conformen l’àmbit del sistema tarifari integrat. Aquest títol els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat dins la zona tarifària on resideixin. La nova TJove18 s’enviarà als nois i noies nascuts l’any 2003 i 2004, que fan 17 i 18 anys enguany i s’haurà d’anar renovant com ja es fa habitualment amb la resta de les targetes del bus. Serà vàlida fins al 31 de març de l’any vinent. A partir del gener del 2022 es podrà demanar a través de la web de l’Ajuntament o presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. En la seva presentació, la regidora de Joventut, Rosa Maria Ortega, va voler posar èmfasi en el fet que els joves són un dels col·lectius que van patir més amb el confinament i les restriccions generades per la covid i que també que se’ls ha «criminalitzat» sovint per temes com els botellots i pesa damunt d’ells «un prejudici molt negatiu». Va dir que crear eines com l’esmentada targeta «és una manera de dir-los que estem amb ells» i, alhora, d’acostumar-los a convertir el transport públic en el seu mitjà habitual d’ara endavant.