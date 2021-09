El ple va aprovar la designació amb el nom de plaça de Palmira Jaquetti Isant a l’actual plaça Montserrat, de Manresa, situada a intersecció dels carrers Arbonés, Campanes i Santa Maria, molt propera al Conservatori Municipal de Música de Manresa.

Palmira Jaquetti Isant va ser una poetessa catalana, folklorista, escriptora, compositora i traductora i la Generalitat de Catalunya li va retre homenatge l’any passat dedicant-li una commemoració de país amb l’Any Jaquetti. Des de la Comissió de Treball del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Manresa s’ha valorat que Palmira Jaquetti és una de les moltes dones que, des de l’anonimat encara vigent, van contribuir a millorar el nivell cultural del país a partir de les seves inquietuds musicals, literàries, pedagògiques i humanístiques en general.

En el marc d’aquesta comissió es treballa per incorporar noms de dones per tal de revertir la diferència abismal que hi ha entre noms d’homes i de dones al Nomenclàtor de la ciutat. Per poder-ho fer en espais centrals i emblemàtics , des de la comissió es coincideix en que cal buscar espais innominats, canviar alguns noms de vials que estiguin repetits o bé que es consideri que en l’actualitat no representin els valors que defineixen la ciutat de Manresa.

Aquesta comissió va ser creada el novembre de 2016 i constituïda per representants dels grups municipals i tècnics de l’Ajuntament de Manresa.

La proposta per al canvi de nom és també fruit del treball de la comissió , que ha valorat que en aquests moments a la ciutat ja hi ha un carrer Montserrat (barri de les Escodines) i una església dedicada a la Mare de Déu de Montserrat (avui utilitzada per la comunitat de Sant Egidi), i que el nom de plaça Montserrat –de finals del segle XIX- es va posar per la seva relació amb l’església. Per tant, es considera que canviar el nom -per evitar repeticions- no altera el sentit històric de l’indret.

Palmira Jaquetti Isant

Palmira Jaquetti Isant (Barcelona, 21 de setembre de 1895 – Els Monjos, 8 de maig de 1963). Va ser una poetessa catalana, folklorista, escriptora, compositora i traductora. Es va llicenciar en filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona, amb nota excel·lent i amb un premi extraordinari. Més tard, va ocupar una càtedra de literatura francesa primer a l'Institut de Reus i després a l'Institut Montserrat de Barcelona. A més, va estudiar música al Conservatori del Liceu i a l'Escola Municipal de Música de Barcelona. Gràcies a aquesta formació tant en l'àmbit literari com en el musical, aviat va mostrar un gran interès en la cançó popular, que l'acompanyaria durant tota la vida. Palmira Jaquetti va ser de les poques dones que van treballar de manera activa a les tasques de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, va impulsar la celebració (març 2020-maig 2021) de l’any Palmira Jaquetti Isant amb motiu dels 125 anys del seu naixement.