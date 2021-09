Per celebrar el 50è aniversari de la Universitat Politècnica de Catalunya . BarcelonaTech (UPC), l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), l’escola de la UPC al seu Campus de Manresa, ha preparat aquest diumenge la caminada UPCamina. Georuta per Manresa.

La proposta s’integra dins els recorreguts de l’Anella Verda de Manresa i visita punts d'interès amb informació sobre la geologia del pla de Bages, el patrimoni industrial i miner de Manresa, les roques ornamentals de la ciutat i una obra d'enginyeria medieval com és la Sèquia mentre es fa una passejada pel municipi.

Aquesta georuta quedarà retolada de forma permanent i es podrà fer de forma autònoma mitjançant una audioguia de l'aplicació per mòbils izi.TRAVEL a partir del mateix 26 de setembre. Aquest dia, a més de l'audioguia, hi haurà avituallaments i alguns punts d'interès seràn explicats per estudiants i professors de la UPC Manresa.

De moment, hi ha apuntades unes 140 persones.

Una ruta circular

El recorregut total de la georuta completa, que és circular, és d'uns 10 km però també és possible fer dues variants més curtes, d'uns 6 km cadascuna. Al nord, la Georuta natural transcorre per la zona agrícola del Poal i el Puigberenguer. Al sud, la Georuta urbana condueix el vianant des de la UPC Manresa cap al nucli històric de la ciutat visitant edificis emblemàtics i la vall del Cardener. Podeu consultar els recorreguts en aquest enllaç.

L'activitat és gratuïta però per participar-hi cal inscriure's, la data límit és el dia 25 de setembre i hi ha places limitades. Les inscripcions les podeu fer aquí.

Les sortides seran esglaonades i en petits grups segons el següent horari:

Georuta completa: sortides esglaonades a partir de les 9:00 del matí.

Georuta urbana: sortides esglaonades a partir de les 9:30 del matí.

Georuta natural: sortides esglaonades a partir de les 10:00 del matí.

El rector de la UPC, Daniel Crespo, farà la Georuta natural acompanyat del director de la UPC Manresa, Pere Palà. Abans de la sortida d’aquesta ruta, cap a les nou cinquanta, tots dos seran els encarregats d’inaugurar la placa informativa que s’ha instal·lat a l’entrada de l’EPSEM i que serà el punt de partida per a la ruta.